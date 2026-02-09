Interview Le staff médical est-il le problème au Standard ? "Dans ma carrière, je pense que c'est un record"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
Commentaire
Le staff médical est-il le problème au Standard ? "Dans ma carrière, je pense que c'est un record"
Photo: © photonews

Miné par les blessures, le Standard était bien en place durant le premier quart d'heure, avant de s'effondrer au Club de Bruges. Selon Josué Homawoo, le staff médical n'est pas la cause de ces problèmes physiques, qui handicapent les Rouches depuis la première journée, ou presque.

Le Standard n'a pas livré un mauvais premier quart d'heure, avant de s'écrouler sur la pelouse du Club de Bruges, ce dimanche. Les Rouches ont subi la pression des Blauw & Zwart et ont fini par craquer, comme en témoignait Josué Homawoo après le coup de sifflet final.

"C'est sûr qu'après 15 minutes, on était beaucoup moins bien, acculés. On ne sortait pas le ballon, et au bout d'un moment, ça s'est payé. D'autant que l'on prend deux buts sur phase arrêtée, et ça ne peut pas arriver. Après ces deux buts, on a un peu baissé la tête, mais il faut rester conquérant. Il y a une première et une deuxième mi-temps, et malheureusement on n'a pas su rester solides en fin de première période pour revenir en seconde."

"Ces buts coûtent très cher. À 3-0 contre une équipe comme Bruges, c'est difficile de revenir. Lucas a fait quelques arrêts pour nous maintenir à 3-0, mais il faut oublier ce match. C'est comme ça, il faut essayer de passer à autre chose et d'autres matchs importants arrivent. On enchaîne que des grosses équipes pour le moment, mais j'ai confiance en mes coéquipiers. À tout moment, on peut faire des résultats avec cette équipe, et on y croit."

Le staff médical est-il en cause, au Standard ?

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard était privé de l'ensemble de son milieu de terrain, puisque Marco Ilaimaharitra et Teddy Teuma ont dû déclarer forfait à la dernière minute. Après le secteur défensif, c'est donc l'entrejeu qui est fortement touché par les blessures, ce qui jette une nouvelle fois le doute sur la qualité des entraînements et du staff médical. Mais selon Josué Homawoo, il ne faut rien y voir d'autre que de la malchance.

"C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'absents, mais il n'y a pas d'excuse. Quand on est sur le terrain, il faut tout donner pour aller chercher un résultat (...) Pour être honnête, en termes de nombre de blessures que j'ai connues dans un noyau, je pense que c'est un record. Je ne sais pas trop quoi en dire, c'est compliqué. Le milieu habituel n'était pas là, la défense change souvent aussi..."

Lire aussi… "Tu te dis : c'est quoi ici, un hôpital ?" : au Standard, certains titulaires doivent même jouer blessés

"C'est beaucoup, on ne va pas se mentir, mais il faut essayer de faire avec. On fait des entraînements assez intenses, nos corps sont assez bien préparés. Je ne peux pas trop l'expliquer, mais je sais qu'on travaille bien pour être en forme pour les matchs. Mais chaque semaine, il y a toujours deux ou trois absents en plus. C'est comme ça...", a conclu le défenseur central togolais.

Commentaire
