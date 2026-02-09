📷 Surprenant : Edward Still à Watford... avec un ancien entraîneur d'Anderlecht comme adjoint ?

Edward Still n'est plus l'entraîneur intérimaire d'Anderlecht et devrait s'engager à Watford dans les prochaines heures. Il a été aperçu dans l'Eurostar aux côtés de Karim Belhocine, qui pourrait devenir son adjoint.

Le Sporting d'Anderlecht vit une journée agitée après sa nouvelle défaite concédée face au Racing Genk, ce dimanche, qui a plongé le club bruxellois un peu plus dans une crise inédite.

Ce lundi, le directeur sportif Olivier Renard a été démis de ses fonctions, tandis que l'entraîneur intérimaire Edward Still, qui remplaçait Besnik Hasi, a annoncé son départ à la direction dimanche soir, après la rencontre.

L'ancien T1 de Charleroi, Eupen et Courtrai prend la route de l'Angleterre, où il est attendu à Watford dans les prochaines heures pour signer son contrat.

Karim Belhocine avec Edward Still à Watford ?

Edward Still a d'ailleurs été aperçu dans l'Eurostar ce lundi, en compagnie d'un autre ancien entraîneur d'Anderlecht, qui pourrait devenir son adjoint au club de Championship : Karim Belhocine.

Entraîneur principal des Francs Borains en fin de saison dernière, le Français est depuis sans club et pourrait donc s'offrir sa toute première expérience Outre-Manche.



