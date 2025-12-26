Le football français en deuil : Jean-Louis Gasset, figure emblématique de Montpellier, est décédé

Encore entraîneur de Montpellier jusqu'en avril, Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi à l'âge de 72 ans. Il était une figure emblématique du MHSC.

C’est une terrible nouvelle que le club de Montpellier a annoncée sur ses réseaux sociaux ce vendredi : "Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset."

"Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club pailladin aux côtés du président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe première à trois reprises, la dernière d’octobre 2024 à avril 2025", rappelle le club.

Passé également par Bordeaux, Saint-Étienne, le Paris Saint-Germain ou encore Marseille entre février et juin 2024, il a été l’entraîneur adjoint de Laurent Blanc en équipe de France entre 2013 et 2016.

Légende de Montpellier et adjoint de Laurent Blanc chez les Bleus

"Il a aussi été un formidable étendard de la formation montpelliéraine, qu’il a exportée dans de grands clubs, que ce soit au Paris Saint-Germain, à l’Espanyol Barcelone, à l’AS Saint-Étienne, à l’Olympique de Marseille ou en équipe de France", poursuit le communiqué.

"Aujourd’hui, le club montpelliérain a perdu l’une de ses figures emblématiques. Notre tristesse est immense lorsque l’on se rappelle de son sourire, de sa voix inimitable et de son sens aigu de la formule."





"Le président Laurent Nicollin et l’ensemble du club tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à la famille de Jean-Louis Gasset, notamment à son fils Robin, actuel adjoint de Zoumana Camara à la tête de l’équipe première du club, à sa fille Coralie, à sa maman Éliane et à toute la famille Gasset."