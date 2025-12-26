Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso

Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso
Le Real Madrid envisagerait déjà de se séparer de Xabi Alonso et aurait un nom en tête pour lui succéder : Jürgen Klopp. Mais Red Bull a réagi.

Xabi Alonso serait d'ores et déjà sur la sellette au Real Madrid. Les résultats ne sont pas brillants, et l'entraîneur espagnol peine à gérer les superstars du vestiaire ; le conflit est presque ouvert entre lui et Vinicius Junior. Or, à la Casa Blanca, les joueurs sont souvent plus importants que l'entraîneur.

L'ancien coach du Bayer Leverkusen pourrait donc bien prendre la porte à la moindre contre-performance, et la direction madrilène a certainement déjà un plan pour sa succession. L'une des options citées est Jürgen Klopp, déjà cité au Real l'été dernier.

Red Bull ne laissera pas filer Klopp

Mais Klopp, s'il n'est plus sous les feux de la rampe, est bel et bien en poste en tant que directeur sportif de la branche football de Red Bull. Et la marque au taureau ne compte pas se laisser dépouiller.

 Oliver Mintzlaff, CEO du RB Leipzig, a d'ailleurs sèchement répondu à ces rumeurs dans une interview accordée au média allemand BILD :  "Jürgen a permis à l'équipe de franchir un cap. Il a trouvé un équilibre exceptionnel entre son soutien sur le terrain et le besoin de laisser une marge de manoeuvre au club".


"Son contrat ne comporte aucune clause libératoire et son engagement envers nous est indéniable", conclut Mintzlaff, en forme de message clair au Real Madrid. Mais on le sait : ce que veut Florentino Perez, il l'obtient souvent...

