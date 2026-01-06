C'est officiel : Moreira et Penders perdent leur coach, qui prend la tête de Chelsea

C'est officiel : Moreira et Penders perdent leur coach, qui prend la tête de Chelsea
Chelsea s'est séparé d'Enzo Maresca en ce début d'année 2026. Rapidement, le grand favori à sa succession était connu : il s'agissait de Liam Rosenior, coach de Strasbourg.

Les connexions entre Chelsea et le Racing Strasbourg sont naturellement étroites : les deux clubs sont propriété de Todd Boehly. Plusieurs Blues ont été prêtés (ou vendus avec option prioritaire de rachat) en Alsace depuis ce rachat, et c'est désormais l'entraîneur de Strasbourg qui passe à Londres.

Liam Rosenior (41 ans) est en effet le nouvel entraîneur de Chelsea, a officialisé le club anglais ce mardi. Il quitte Strasbourg après un an et demi et 63 matchs, ayant obtenu des résultats satisfaisants en Alsace avec une belle 7e place la saison passée, place que le Racing occupe encore cette saison.

Né à Londres, Rosenior a déjà eu l'occasion de travailler en Angleterre, d'abord en tant qu'entraîneur des U23 de Brighton & Hove Albion, puis en tant qu'adjoint de Wayne Rooney à Derby County. De 2022 à 2024, il était l'entraîneur de Hull City.

Les premiers mots de Liam Rosenior

Rosenior a expliqué son choix dans des propos relayés par Alsasports "Il y a eu des offres auparavant, mais j'ai toujours été concentré sur ma mission ici. Mais il y a des moments dans la vie où les opportunités ne se refusent pas", reconnaît-il. 

"Chelsea me donne l'opportunité de revenir chez moi, proche de ma famille, je vais revoir ma femme et mes enfants", ajoute Liam Rosenior. "C'est une opportunité rêvée de coacher un club de classe mondiale".

