Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un grand club italien serait intéressé

Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un grand club italien serait intéressé
Deviens fan de Saint-Étienne! 37

Lucas Stassin espérait quitter l'AS Saint-Etienne l'été dernier, mais est finalement resté chez les Verts, relégués en Ligue 2. Cet hiver, un départ n'est pas à exclure.

Après une excellente saison à titre individuel en Ligue 1, Lucas Stassin s'est retrouvé dans une situation délicate l'été dernier : le buteur belge souhaitait naturellement rester au sein de l'élite français, tandis que son club, relégué, espérait soit le conserver, soit en tirer une somme irréaliste.

Ainsi, alors qu'un montant de 40 millions d'euros était selon certaines sources demandé par l'AS Saint-Etienne pour Stassin, ce dernier est resté à Geoffroy-Guichard une saison de plus. Sa déception était perceptible, et s'est d'ailleurs retranscrite dans des prestations en demi-teinte.

Désormais, Lucas Stassin semble progressivement retrouver son meilleur niveau, mais un départ cet hiver n'est pas à écarter - surtout s'il souhaite disputer la Coupe du Monde 2026, et on sait que c'est un objectif. Jusqu'ici, Stassin n'a jamais été convoqué par Rudi Garcia.

La Lazio Rome intéressée par Stassin ?

Selon le média Il Messagero, une solution pourrait bien venir d'Italie. La Lazio Rome, qui vient de perdre son attaquant Valentin Castellanos parti pour West Ham United, serait intéressée à l'idée de le remplacer par Lucas Stassin.


Reste cependant à savoir si l'AS Saint-Etienne, dont la priorité n°1 est de remonter en Ligue 1, laissera filer son attaquant, après avoir déjà bloqué son départ l'été dernier. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Saint-Étienne
Lucas Stassin

Plus de news

L'Algérie brise les espoirs de Noah Sadiki et de la RDC en fin de match

L'Algérie brise les espoirs de Noah Sadiki et de la RDC en fin de match

20:30
Julien Duranville de retour à Anderlecht ? Besnik Hasi répond clairement

Julien Duranville de retour à Anderlecht ? Besnik Hasi répond clairement

20:00
Anderlecht frappé par le sort : Besnik Hasi perd un joueur à l'entraînement

Anderlecht frappé par le sort : Besnik Hasi perd un joueur à l'entraînement

19:30
Le Standard tient-il une pépite ? "Gand a hésité, et ses parents sont supporters du Standard"

Le Standard tient-il une pépite ? "Gand a hésité, et ses parents sont supporters du Standard"

19:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Stassin - Vanzeir - Ashimeru

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Stassin - Vanzeir - Ashimeru

17:00
La drôle d'approche de Ronny Deila à Bruges : "Ils aimaient se détendre"

La drôle d'approche de Ronny Deila à Bruges : "Ils aimaient se détendre"

18:20
Le Beerschot se renforce notamment avec un ancien d'Anderlecht

Le Beerschot se renforce notamment avec un ancien d'Anderlecht

18:00
Le prochain chouchou du Lotto Park... qui pourrait faire ses débuts rapidement à Anderlecht

Le prochain chouchou du Lotto Park... qui pourrait faire ses débuts rapidement à Anderlecht

17:30
Voilà qui devrait remplacer Liam Rosenior à la tête de Strasbourg

Voilà qui devrait remplacer Liam Rosenior à la tête de Strasbourg

16:30
Une tête bien connue au Standard débarque à l'AS Eupen

Une tête bien connue au Standard débarque à l'AS Eupen

16:00
Comme prévu, c'est déjà fini pour Marouane Fellaini à Charleroi

Comme prévu, c'est déjà fini pour Marouane Fellaini à Charleroi

15:30
Le Sporting Charleroi accueille un phénomène du football africain en test

Le Sporting Charleroi accueille un phénomène du football africain en test

15:00
De bonnes nouvelles en provenance du stage du RSC Anderlecht

De bonnes nouvelles en provenance du stage du RSC Anderlecht

14:30
Contretemps pour Eupen en stage, l'Olympic Charleroi devrait bel et bien jouer

Contretemps pour Eupen en stage, l'Olympic Charleroi devrait bel et bien jouer

14:00
Il est là : Dante Vanzeir quitte La Gantoise et retrouve un club en D1A

Il est là : Dante Vanzeir quitte La Gantoise et retrouve un club en D1A

13:30
C'est officiel : Moreira et Penders perdent leur coach, qui prend la tête de Chelsea

C'est officiel : Moreira et Penders perdent leur coach, qui prend la tête de Chelsea

13:00
Une chose est sûre : Nathan De Cat ne partira pas cet hiver

Une chose est sûre : Nathan De Cat ne partira pas cet hiver

12:40
Un club étranger prêt à recruter Majeed Ashimeru, sur une voie de garage à Anderlecht ?

Un club étranger prêt à recruter Majeed Ashimeru, sur une voie de garage à Anderlecht ?

12:20
"J'aimerais faire mieux" : Aurélien Scheidler ne s'inquiète pas de sa situation et se dit prêt à s'améliorer

"J'aimerais faire mieux" : Aurélien Scheidler ne s'inquiète pas de sa situation et se dit prêt à s'améliorer

12:00
Ce joueur du Club de Bruges peine à convaincre...

Ce joueur du Club de Bruges peine à convaincre...

11:40
Le Celtic d'Arne Engels se sépare de son entraîneur : son remplaçant déjà connu

Le Celtic d'Arne Engels se sépare de son entraîneur : son remplaçant déjà connu

11:20
OFFICIEL : un jeune talent belge signe son premier contrat professionnel avec un club de Pro League

OFFICIEL : un jeune talent belge signe son premier contrat professionnel avec un club de Pro League

11:00
Le nouvel entraîneur de Roméo Lavia à Chelsea est connu

Le nouvel entraîneur de Roméo Lavia à Chelsea est connu

10:30
"Je reste confiant dans le fait qu'on y arrivera" : Marlon Fossey optimiste pour le futur du Standard

"Je reste confiant dans le fait qu'on y arrivera" : Marlon Fossey optimiste pour le futur du Standard

10:00
Un match des U21 d'Anderlecht en Angleterre annulé : voici pourquoi

Un match des U21 d'Anderlecht en Angleterre annulé : voici pourquoi

09:30
Un club de Serie A prêt à recruter Cyril Ngonge cet hiver  ?

Un club de Serie A prêt à recruter Cyril Ngonge cet hiver  ?

09:00
Un joueur du Club de Bruges en route vers un départ par la petite porte cet hiver ?

Un joueur du Club de Bruges en route vers un départ par la petite porte cet hiver ?

08:30
Les mots de Sofiane Boufal après son départ de l'Union : "Cette ville restera gravée dans ma mémoire"

Les mots de Sofiane Boufal après son départ de l'Union : "Cette ville restera gravée dans ma mémoire"

08:00
1
Anderlecht proche de se séparer d'un grand talent de Neerpede cet hiver ?

Anderlecht proche de se séparer d'un grand talent de Neerpede cet hiver ?

07:40
Vers un départ à Genk ? Patrik Hrošovský a pris sa décision

Vers un départ à Genk ? Patrik Hrošovský a pris sa décision

07:20
Un prodige en approche : Saint-Trond boucle son premier transfert de l'hiver

Un prodige en approche : Saint-Trond boucle son premier transfert de l'hiver

07:00
"Personne ne vaut autant en Belgique" : Hein Vanhaezebrouck démonte un joueur du Club de Bruges

"Personne ne vaut autant en Belgique" : Hein Vanhaezebrouck démonte un joueur du Club de Bruges

06:30
La Belgique, l'Espagne ou les Pays-Bas ? Le casse-tête d'un espoir de Bruges pour sa sélection

La Belgique, l'Espagne ou les Pays-Bas ? Le casse-tête d'un espoir de Bruges pour sa sélection

23:00
2
La Premier League se penche sur un joueur de Zulte Waregem

La Premier League se penche sur un joueur de Zulte Waregem

22:30
Un ancien grand espoir de Genk quitte le club : direction l'Eredivisie

Un ancien grand espoir de Genk quitte le club : direction l'Eredivisie

22:00
Ivan Leko le prédit : plusieurs talents de Bruges vont finir en Premier League

Ivan Leko le prédit : plusieurs talents de Bruges vont finir en Premier League

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 2

 Journée 18
Troyes Troyes 1-0 Red Star 93 Red Star 93
Guingamp Guingamp 3-0 Boulogne Boulogne
Pau Pau 3-3 Rodez Rodez
Reims Reims 2-1 Annecy FC Annecy FC
Clermont FC Clermont FC 4-1 Laval Laval
Amiens Amiens 1-2 Nancy Nancy
Bastia Bastia 1-0 Grenoble Grenoble
Le Mans Le Mans 0-0 Saint-Étienne Saint-Étienne
Montpellier Montpellier 1-3 Dunkerque Dunkerque
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved