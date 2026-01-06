Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un grand club italien serait intéressé

Lucas Stassin espérait quitter l'AS Saint-Etienne l'été dernier, mais est finalement resté chez les Verts, relégués en Ligue 2. Cet hiver, un départ n'est pas à exclure.

Après une excellente saison à titre individuel en Ligue 1, Lucas Stassin s'est retrouvé dans une situation délicate l'été dernier : le buteur belge souhaitait naturellement rester au sein de l'élite français, tandis que son club, relégué, espérait soit le conserver, soit en tirer une somme irréaliste.

Ainsi, alors qu'un montant de 40 millions d'euros était selon certaines sources demandé par l'AS Saint-Etienne pour Stassin, ce dernier est resté à Geoffroy-Guichard une saison de plus. Sa déception était perceptible, et s'est d'ailleurs retranscrite dans des prestations en demi-teinte.

Désormais, Lucas Stassin semble progressivement retrouver son meilleur niveau, mais un départ cet hiver n'est pas à écarter - surtout s'il souhaite disputer la Coupe du Monde 2026, et on sait que c'est un objectif. Jusqu'ici, Stassin n'a jamais été convoqué par Rudi Garcia.

La Lazio Rome intéressée par Stassin ?

Selon le média Il Messagero, une solution pourrait bien venir d'Italie. La Lazio Rome, qui vient de perdre son attaquant Valentin Castellanos parti pour West Ham United, serait intéressée à l'idée de le remplacer par Lucas Stassin.



Reste cependant à savoir si l'AS Saint-Etienne, dont la priorité n°1 est de remonter en Ligue 1, laissera filer son attaquant, après avoir déjà bloqué son départ l'été dernier.