Le nouvel entraîneur de Roméo Lavia à Chelsea est connu

Suite au limogeage d'Enzo Maresca en ce 1er janvier 2025, Chelsea se devait de trouver un remplaçant au coach italien. C'est désormais chose faite : Liam Rosenior a confirmé son départ de Strasbourg pour rejoindre Chelsea.

L'entraîneur s'est chargé lui-même d'annoncer la nouvelle en conférence de presse ce mardi. "Il y a des opportunités qui ne se refusent pas, il était impossible de refuser celle-ci et ça me permet de retrouver ma famille dans un immense club", a-t-il annoncé.

Le désormais ancien coach de Strasbourg, club frère de Chelsea, l'a déjà révélé à ses joueurs : "Les joueurs sont très contents pour moi. Je suis persuadé que les personnes qui vont venir derrière sont compétentes."

Le coach anglais retourne dans son pays après avoir rejoint la France en juillet 2024. Il s'apprête à se lancer dans le plus grand défi de sa carrière et compte bien ne pas décevoir. En Angleterre, il a déjà été entraîneur principal de Hull City de novembre 2022 à juin 2024.

Premier défi en Premier League

Il s'agira ici de son premier poste à la tête d'un club de Premier League. Il a cependant déjà été dans le staff d'une équipe de jeunes qui évolue en division une anglaise, Brighton. Il était entraîneur assistant des U23 d'août 2018 à juillet 2019.



Le Diable Rouge Roméo Lavia espère évidemment pouvoir enfin se révéler sous ses ordres. Actuellement une nouvelle fois blessé, l'international belge devra convaincre l'Anglais une fois de retour. Ce 6 janvier, il fête d'ailleurs ses 22 ans.