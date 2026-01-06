Voilà qui devrait remplacer Liam Rosenior à la tête de Strasbourg

Voilà qui devrait remplacer Liam Rosenior à la tête de Strasbourg
Photo: © photonews
Le RC Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira a perdu son entraîneur. On connaît d'ores et déjà l'identité de son successeur présumé.

Le RC Strasbourg a été bien mal récompensé par Chelsea du travail fantastique réalisé par Liam Rosenior en Alsace depuis la saison passée. Suite au licenciement d'Enzo Maresca, la "maison-mère" londonienne - les deux clubs sont propriété de Todd Boehly - a en effet arraché Liam Rosenior à Strasbourg pour en faire son nouveau T1.

Alors que Strasbourg, qui a fini 7e la saison passée, joue l'Europe et confirme cette siason ses belles dispositions avec une nouvelle 7e place en ce moment, il fallait donc trouver un nouvel entraîneur durant cette trêve hivernale.

Gary O'Neil, nouvel entraîneur de Strasbourg 

Sky Sports affirme déjà connaître l'identité de ce remplaçant. Il devrait s'agir de Gary O'Neil, jeune entraîneur anglais de 42 ans, libre depuis un peu plus d'un an et son passage à Wolverhampton durant une saison et demie.

O'Neil aurait d'ores et déjà donné son accord verbal, et les derniers détails de son contrat n'ont plus qu'à être finalisés avant l'officialisation de sa signature à Strasbourg, qui constituera sa première expérience à l'étranger après Bournemouth et Wolverhampton en tant que T1 (et Liverpool en tant qu'adjoint des U23).


Mike Penders et Diego Moreira, titulaires importants à Strasbourg, vont donc pouvoir faire connaissance avec leur nouvel entraîneur. 

Strasbourg

