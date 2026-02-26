Le Maroc pourrait avoir une teinte encore plus "belge" : un Belgo-Marocain successeur de Regragui ?

Walid Regragui aurait bel et bien présenté sa démission du poste de sélectionneur du Maroc. La fédération a accepté son départ, et aurait d'ores et déjà trouvé son successeur... que le public belge connaît bien.

La défaite en finale de la CAN, dont le Maroc était pays organisateur, aura laissé des traces, deux ans après l'échec des Lions de l'Atlas dès la phase de poules. Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l'Atlas derrière l'épopée record de 2022 au Qatar, a présenté sa démission dans la foulée.

Une démission initialement refusée par la fédération marocaine, alors que la Coupe du Monde 2026 n'est que dans quelques mois. Mais cette semaine, retournement de situation : Regragui s'en irait bel et bien. Pourtant, c'était la fédération elle-même qui avait démenti son départ suite aux rumeurs.

Désormais, les négociations entre le futur ex-sélectionneur du Maroc et la fédération iraient bien dans le sens d'un départ... et le successeur de Walid Regragui serait déjà connu. Le nom de Xavi Hernandez circulait avec insistance, mais selon Foot Mercato, la fédération privilégiera une piste interne.

Mo Ouhabi sélectionneur du Maroc ?

En effet, plutôt qu'une star étrangère, c'est... Mohamed Ouahbi (49 ans), le sélectionneur de l'équipe nationale U20 championne du monde l'année passée, qui serait promu à la tête des Lions de l'Atlas. La FRMF verrait en lui le profil idéal pour assurer la transition entre les jeunes et l'équipe A, après le travail accompli au Mondial U20.

Si cette nouvelle se confirme, le Maroc aura une teinte encore un peu plus belge avec Ouahbi sur le banc, alors que Chris Van Puyvelde est toujours directeur technique de la fédération et que de nombreux binationaux optent ces dernières années pour les Lions de l'Atlas.





Ouahbi est en effet né à Schaerbeek et a fait toutes ses classes d'entraîneurs de jeunes au RSC Anderlecht, de 2004 à 2021, allant jusqu'à être cité comme successeur de Besnik Hasi récemment. Il a rejoint le Maroc en 2022 en tant qu'entraîneur des U20 et dans la foulée du titre mondial, il avait été désigné comme entraîneur de la sélection olympique en vue des JO de Los Angeles en 2028.

Ce serait donc sa première expérience en tant qu'entraîneur d'une équipe A : un énorme défi pour Mo Ouahbi, qui débutera par deux matchs amicaux au mois de mars, face au Paraguay et à l'Equateur. Ouahbi resterait en poste jusqu'à la Coupe du Monde, avant une réévaluation en fonction de son bilan.