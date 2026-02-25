Thibaut Courtois a répondu présent : bousculé par Benfica, le Real Madrid finit le travail et file en huitièmes de finale

Le Real a eu chaud, mais la qualif est là. Menés d'entrée par Benfica, les Madrilènes s'en sortent grâce à des buts de Tchouaméni et Vinicius.

Le Real Madrid abordait ce match retour contre Benfica avec un léger avantage. Un partage suffisait pour rejoindre les huitièmes de finale de Ligue des Champions après la victoire 0-1 à l'aller, grâce à un bijou de Vinicius Junior.

Très grand Courtois

Benfica a frappé le premier et a climatisé le stade pendant un instant. Sur un centre mal repoussé par Raul Asencio, Thibaut Courtois a réalisé un arrêt exceptionnel pour empêcher le ballon d’entrer. Le gardien belge a sauvé une première tentative, mais Rafa Silva a suivi et a ouvert le score à la 14e minute.

La réaction madrilène a été immédiate. Deux minutes plus tard, Aurélien Tchouaméni a égalisé d'une frappe précise dans le petit filet. À la pause, le score était de 1-1 et le Real reprenait le contrôle de la situation.

En seconde période, les Espagnols ont géré avec plus de calme. Moins de risques, plus de maîtrise. Et sur une contre-attaque côté gauche, Vinicius a fait la différence. Le Brésilien a inscrit le 2-1 et a sécurisé la qualification.

Le Real Madrid poursuit son aventure européenne. En huitièmes de finale, les Madrilènes affronteront soit le Sporting, soit Manchester City. Le tirage au sort est prévu vendredi.