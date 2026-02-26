Anderlecht voit très grand : un dirigeant de l'Ajax, proche de Louis van Gaal, dans le viseur des Mauves

Anderlecht voit très grand : un dirigeant de l'Ajax, proche de Louis van Gaal, dans le viseur des Mauves
Photo: © photonews

Anderlecht accélère sa recherche d'un nouveau directeur sportif. Après avoir reçu Antoine Sibierski, le club bruxellois envisage de contacter Marijn Beuker.

Anderlecht a totalement changé son fusil d’épaule. Jérémy Taravel va (presque certainement) rester en poste jusqu'à la fin de la saison. Cela permet aux Mauves de gagner du temps pour dénicher la perle rare au poste de directeur sportif.

Antoine Sibierski est venu discuter, mais le profil du directeur technique de Troyes ne fait pas l'unanimité. Anderlecht aurait reçu un avertissement concernant la manière de travailler du Français.

Anderlecht s'intéresse à Beuker

Sibierski n'est pas le seul sur la liste. Selon Het Laatste Nieuws, Marijn Beuker pourrait recevoir un coup de fil. Le Néerlandais de 41 ans est actuellement directeur du football à l'Ajax Amsterdam, mais son influence est en chute libre.

L'Ajax a récemment nommé Jordi Cruijff comme nouveau responsable sportif. Une décision qui réduit le rôle de Beuker. Il est fort probable qu'il envisage un départ vers Bruxelles.

Qui est Marijn Beuker ?


Passé par l'AZ Alkmaar et Queen's Park, Beuker a rejoint l'Ajax en 2023 sur les conseils d'un certain Louis van Gaal. Sa spécialité ? Le travail basé sur les données (la data). Et c'est cette méthode qui coince avec la vision plus traditionnelle du club amstellodamois.

Bon sang ne saurait mentir : les fils de deux anciens de Pro League font parler d'eux à Anderlecht

Pocognoli donne une leçon tactique au PSG en Ligue des champions, mais l'AS Monaco craque au pire moment

Thibaut Courtois a répondu présent : bousculé par Benfica, le Real Madrid finit le travail et file en huitièmes de finale

Dender aurait fait son choix : un ancien coach du Standard et de Malines à la rescousse

Le profil qui manque aux Diables ? "Je veux jouer une Coupe du Monde" lance la star de Parme à Rudi Garcia

Charles De Ketelaere peut être fier : l'Atalanta réalise un exploit face à Dortmund en Ligue des Champions

L'Atlético Madrid n'en aurait pas fini avec le Club de Bruges : le club espagnol ciblerait deux Brugeois

Le Mondial en ligne de mire ? Vincent Euvrard savoure le retour en forme de son défenseur

Thibaut Courtois et ses coéquipiers vont être furieux : une nouvelle polémique enflamme le choc face à Benfica

Après la France, Thibaut Courtois s'attaque à la Belgique : le Diable Rouge va devenir actionnaire d'un club

36 buts et 17 assists à l'infirmerie : les remplaçants de l'Union reçoivent une chance inespérée

🎥 Une qualification historique : le Club de Bruges se hisse en quarts de finale de la Youth League

Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

Trois équipes pour le titre, trois pour éviter la descente ? Le guide des Playoffs de D1 ACFF

"Il est un atout pour le Standard" : Vincent Euvrard revient sur la longue rééducation de David Bates

Historique : le Club de Bruges entre dans le top 20 des plus grands clubs européens !

"Je n'ai pas compris cette décision" : le grand changement que Vincent Mannaert veut annuler à l'Union belge

"J'ai mes convictions" : avec Antoine Sibierski, Anderlecht peut s'attendre à des changements en profondeur

Genk doit relever la tête en Europa League : "La défaite contre le Standard n'a pas entamé notre confiance"

Coup de chance pour La Gantoise, qui pourra compter sur un joueur exclu le week-end dernier contre Genk

"Il a surpris tout le monde" : Kevin De Bruyne pourrait faire son retour plus tôt que prévu !

Des retours de blessure prévus la semaine prochaine au Standard : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

Un tournant de la saison, un vrai : comment l'Union va devoir se réinventer sans Promise David

Une belle saison est souvent synonyme de départs : Malines pourrait perdre l'un de ses hommes forts cet été

Officiel : un entraîneur prend la porte en Jupiler Pro League !

Brentford prend les devants, le Real Madrid surveille : un gros transfert sortant plus inattendu à Bruges ?

Hécatombe chez les Diables : inquiétude ou... atout avant la Coupe du monde ? "Cela pourrait nous être utile"

Retournement de situation au Maroc : Walid Regragui, c'est semble-t-il bel et bien terminé !

Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose Analyse

🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?

Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

