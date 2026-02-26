Anderlecht voit très grand : un dirigeant de l'Ajax, proche de Louis van Gaal, dans le viseur des Mauves

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht accélère sa recherche d'un nouveau directeur sportif. Après avoir reçu Antoine Sibierski, le club bruxellois envisage de contacter Marijn Beuker.

Anderlecht a totalement changé son fusil d’épaule. Jérémy Taravel va (presque certainement) rester en poste jusqu'à la fin de la saison. Cela permet aux Mauves de gagner du temps pour dénicher la perle rare au poste de directeur sportif.

Antoine Sibierski est venu discuter, mais le profil du directeur technique de Troyes ne fait pas l'unanimité. Anderlecht aurait reçu un avertissement concernant la manière de travailler du Français.

Anderlecht s'intéresse à Beuker

Sibierski n'est pas le seul sur la liste. Selon Het Laatste Nieuws, Marijn Beuker pourrait recevoir un coup de fil. Le Néerlandais de 41 ans est actuellement directeur du football à l'Ajax Amsterdam, mais son influence est en chute libre.

L'Ajax a récemment nommé Jordi Cruijff comme nouveau responsable sportif. Une décision qui réduit le rôle de Beuker. Il est fort probable qu'il envisage un départ vers Bruxelles.

Qui est Marijn Beuker ?



Passé par l'AZ Alkmaar et Queen's Park, Beuker a rejoint l'Ajax en 2023 sur les conseils d'un certain Louis van Gaal. Sa spécialité ? Le travail basé sur les données (la data). Et c'est cette méthode qui coince avec la vision plus traditionnelle du club amstellodamois.