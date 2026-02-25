🎥 Une qualification historique : le Club de Bruges se hisse en quarts de finale de la Youth League

Le Club NXT poursuit son superbe parcours en Youth League et se hisse en quarts de finale après avoir éliminé le MSK Zilina.

Le Club NXT réalise une très belle saison en Youth League. Grâce à leur jolie troisième place durant la phase de championnat, les jeunes brugeois ont obtenu leur billet pour affronter une équipe classée entre la 17e et la 22e position.

C'est l'AS Monaco qu'ils ont dû affronter. Bruges s'est imposé 3-2 face aux Monégasques, décrochant ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. En huitièmes de finale, ils ont rencontré le MSK Zilina, une équipe issue du "Domestic Path", qualifiée en tant que vainqueur de son championnat national.

Een ingestudeerd nummertje van Club! 🔵⚫️ pic.twitter.com/8FNyOcPVf5 — Play Sports (@playsports) February 25, 2026

Ils avaient éliminé Liverpool, après avoir battu Shelbourne et l'Étoile Rouge de Belgrade. Ce n'était pas un adversaire facile pour les Blauw en Zwart, qui ont réussi à prendre le match en main.

Le Club de Bruges en quart de finale contre... l'Atlético de Madrid

Peu après la demi-heure de jeu, Tian Nai Koren a ouvert le score (0-1) sur un coup franc magnifiquement travaillé. Les Slovaques ne s'en sont pas remis. Grâce à cette victoire, les Brugeois se rapprochent un peu plus du sacre ultime.



En quart de finale, ils devront s'imposer face au vainqueur du duel entre l'Atlético de Madrid et le Maccabi Haïfa. C'est l'Atlético qui l'a emporté aux tirs au but après un partage (1-1). À noter que les demi-finales et la finale se dérouleront à Nyon.