🎥Wout Faes aurait pu sauver Monaco : le raté du Diable Rouge qui change tout

Lors du match aller entre le PSG et Monaco, Wout Faes a commis une erreur fatale menant à un penalty. Il a bien failli se faire pardonner cette faute au match retour.

Après la défaite (2-3) au match aller de barrage de Champions League entre Monaco et le PSG, Wout Faes avait été particulièrement critiqué. Le Diable Rouge avait disputé un match particulièrement calamiteux pour sa grande première en C1, concédant notamment un penalty.

Faes était cependant titulaire au match retour, bénéficiant toujours de la confiance de Sébastien Pocognoli. Et il a rendu cette confiance : le néo-monégasque, arrivé cet hiver, a livré un bon match, et a même failli délivrer les siens.

L'AS Monaco a mené durant ce barrage retour, avant de se retrouver réduit à 10 en seconde période suite à un deuxième carton jaune de Mamadou Coulibaly, qui a coûté très cher. En moins de dix minutes par la suite, le PSG marquait deux fois.

Wout Faes a bien failli sauver Monaco

En fin de match, cependant, Monaco égalisait, et passait même tout près du 2-3 dans les arrêts de jeu... via Wout Faes. Dans les toutes dernières secondes du match, le Belge a en effet eu le but de la délivrance, synonyme de prolongations, au bout du crâne... mais a manqué le ballon.

Un loupé qui a vu Pocognoli s'effondrer en se tenant la tête, choqué. Mais une chose est sûre : avec cette performance assez rassurante, Wout Faes a gagné un peu de crédit. Reste à voir si ce sera suffisant pour convaincre les supporters, et Rudi Garcia.