Dender aurait fait son choix : un ancien coach du Standard et de Malines à la rescousse

Dender a mis fin à sa collaboration avec Hayk Milton. Un nouvel entraîneur serait à prendre les commandes.

Le FCV Dender EH a annoncé aujourd’hui la fin de sa collaboration avec Hayk Milton. Il s'agit du troisième changement d'entraîneur cette saison pour les Kadavers.

En septembre, Vincent Euvrard avait quitté le club pour rejoindre le Standard de Liège. Pour le remplacer, Dender avait recruté Milton en provenance du Club de Bruges.

La troisième sera-t-elle la bonne ?

Mais cette aventure est elle terminée. Cette fois, c'est Yannick Ferrera qui débarquerait pour tenter de sauver le club de la relégation, selon Het Laatste Nieuws. Le club n'a 17 points en 26 journées de Pro League. À cette allure, ils vont devoir se battre en Play-Downs.

Ferrera avait commencé la saison en Égypte, comme entraîneur du Zamalek SC, avant d'être licencié en novembre. Depuis, il était à la recherche d'un nouveau défi.

Une solide expérience en Belgique

Le coach connaît parfaitement notre championnat. Il a dirigé de nombreux clubs belges, dont le Standard, Malines, le RWDM Brussels, Saint-Trond ou encore Charleroi.