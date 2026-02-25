Dender aurait fait son choix : un ancien coach du Standard et de Malines à la rescousse

Manuel Gonzalez
Muzamel Rahmat et Manuel Gonzalez
| Commentaire
Dender aurait fait son choix : un ancien coach du Standard et de Malines à la rescousse
Photo: © photonews
Deviens fan de FCV Dender EH! 71

Dender a mis fin à sa collaboration avec Hayk Milton. Un nouvel entraîneur serait à prendre les commandes.

Le FCV Dender EH a annoncé aujourd’hui la fin de sa collaboration avec Hayk Milton. Il s'agit du troisième changement d'entraîneur cette saison pour les Kadavers.

En septembre, Vincent Euvrard avait quitté le club pour rejoindre le Standard de Liège. Pour le remplacer, Dender avait recruté Milton en provenance du Club de Bruges.

La troisième sera-t-elle la bonne ?

Mais cette aventure est elle terminée. Cette fois, c'est Yannick Ferrera qui débarquerait pour tenter de sauver le club de la relégation, selon Het Laatste Nieuws. Le club n'a 17 points en 26 journées de Pro League. À cette allure, ils vont devoir se battre en Play-Downs.

Ferrera avait commencé la saison en Égypte, comme entraîneur du Zamalek SC, avant d'être licencié en novembre. Depuis, il était à la recherche d'un nouveau défi.

Une solide expérience en Belgique

Lire aussi… Officiel : un entraîneur prend la porte en Jupiler Pro League !
Le coach connaît parfaitement notre championnat. Il a dirigé de nombreux clubs belges, dont le Standard, Malines, le RWDM Brussels, Saint-Trond ou encore Charleroi.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FCV Dender EH
Yannick Ferrera
Hayk Milkon

Plus de news

Officiel : un entraîneur prend la porte en Jupiler Pro League !

Officiel : un entraîneur prend la porte en Jupiler Pro League !

13:55
Thibaut Courtois a répondu présent : bousculé par Benfica, le Real Madrid finit le travail et file en huitièmes de finale

Thibaut Courtois a répondu présent : bousculé par Benfica, le Real Madrid finit le travail et file en huitièmes de finale

23:00
Le profil qui manque aux Diables ? "Je veux jouer une Coupe du Monde" lance la star de Parme à Rudi Garcia

Le profil qui manque aux Diables ? "Je veux jouer une Coupe du Monde" lance la star de Parme à Rudi Garcia

22:30
Charles De Ketelaere peut être fier : l'Atalanta réalise un exploit face à Dortmund en Ligue des Champions

Charles De Ketelaere peut être fier : l'Atalanta réalise un exploit face à Dortmund en Ligue des Champions

21:40
Bon sang ne saurait mentir : les fils de deux anciens de Pro League font parler d'eux à Anderlecht

Bon sang ne saurait mentir : les fils de deux anciens de Pro League font parler d'eux à Anderlecht

20:40
L'Atlético Madrid n'en aurait pas fini avec le Club de Bruges : le club espagnol ciblerait deux Brugeois

L'Atlético Madrid n'en aurait pas fini avec le Club de Bruges : le club espagnol ciblerait deux Brugeois

21:20
Le Mondial en ligne de mire ? Vincent Euvrard savoure le retour en forme de son défenseur

Le Mondial en ligne de mire ? Vincent Euvrard savoure le retour en forme de son défenseur

20:23
Thibaut Courtois et ses coéquipiers vont être furieux : une nouvelle polémique enflamme le choc face à Benfica

Thibaut Courtois et ses coéquipiers vont être furieux : une nouvelle polémique enflamme le choc face à Benfica

21:00
Après la France, Thibaut Courtois s'attaque à la Belgique : le Diable Rouge va devenir actionnaire d'un club

Après la France, Thibaut Courtois s'attaque à la Belgique : le Diable Rouge va devenir actionnaire d'un club

20:00
36 buts et 17 assists à l'infirmerie : les remplaçants de l'Union reçoivent une chance inespérée

36 buts et 17 assists à l'infirmerie : les remplaçants de l'Union reçoivent une chance inespérée

19:00
🎥 Une qualification historique : le Club de Bruges se hisse en quarts de finale de la Youth League

🎥 Une qualification historique : le Club de Bruges se hisse en quarts de finale de la Youth League

19:30
Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

18:20
Trois équipes pour le titre, trois pour éviter la descente ? Le guide des Playoffs de D1 ACFF

Trois équipes pour le titre, trois pour éviter la descente ? Le guide des Playoffs de D1 ACFF

18:40
"Il est un atout pour le Standard" : Vincent Euvrard revient sur la longue rééducation de David Bates

"Il est un atout pour le Standard" : Vincent Euvrard revient sur la longue rééducation de David Bates

17:30
Historique : le Club de Bruges entre dans le top 20 des plus grands clubs européens !

Historique : le Club de Bruges entre dans le top 20 des plus grands clubs européens !

18:00
"Je n'ai pas compris cette décision" : le grand changement que Vincent Mannaert veut annuler à l'Union belge

"Je n'ai pas compris cette décision" : le grand changement que Vincent Mannaert veut annuler à l'Union belge

17:00
Genk doit relever la tête en Europa League : "La défaite contre le Standard n'a pas entamé notre confiance"

Genk doit relever la tête en Europa League : "La défaite contre le Standard n'a pas entamé notre confiance"

16:30
Coup de chance pour La Gantoise, qui pourra compter sur un joueur exclu le week-end dernier contre Genk

Coup de chance pour La Gantoise, qui pourra compter sur un joueur exclu le week-end dernier contre Genk

15:30
"Il a surpris tout le monde" : Kevin De Bruyne pourrait faire son retour plus tôt que prévu !

"Il a surpris tout le monde" : Kevin De Bruyne pourrait faire son retour plus tôt que prévu !

16:00
Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

11:00
Des retours de blessure prévus la semaine prochaine au Standard : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

Des retours de blessure prévus la semaine prochaine au Standard : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

15:00
Un tournant de la saison, un vrai : comment l'Union va devoir se réinventer sans Promise David

Un tournant de la saison, un vrai : comment l'Union va devoir se réinventer sans Promise David

14:40
Une belle saison est souvent synonyme de départs : Malines pourrait perdre l'un de ses hommes forts cet été

Une belle saison est souvent synonyme de départs : Malines pourrait perdre l'un de ses hommes forts cet été

14:20
Brentford prend les devants, le Real Madrid surveille : un gros transfert sortant plus inattendu à Bruges ?

Brentford prend les devants, le Real Madrid surveille : un gros transfert sortant plus inattendu à Bruges ?

13:00
Hécatombe chez les Diables : inquiétude ou... atout avant la Coupe du monde ? "Cela pourrait nous être utile"

Hécatombe chez les Diables : inquiétude ou... atout avant la Coupe du monde ? "Cela pourrait nous être utile"

13:30
1
Retournement de situation au Maroc : Walid Regragui, c'est semble-t-il bel et bien terminé !

Retournement de situation au Maroc : Walid Regragui, c'est semble-t-il bel et bien terminé !

12:40
1
"J'ai mes convictions" : avec Antoine Sibierski, Anderlecht peut s'attendre à des changements en profondeur

"J'ai mes convictions" : avec Antoine Sibierski, Anderlecht peut s'attendre à des changements en profondeur

11:40
Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

12:20
🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

11:20
Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?

Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?

12:00
Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

10:30
Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

09:30
Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

10:00
5
Ce n'est pas encore terminé : un nouveau défi original pour Paul-José Mpoku, à bientôt 34 ans

Ce n'est pas encore terminé : un nouveau défi original pour Paul-José Mpoku, à bientôt 34 ans

09:00
Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

08:30
Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose Analyse

Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved