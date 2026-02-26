"Je suis un idiot, j'ai perdu mon temps" : l'étonnant mea culpa de Lionel Messi

Florent Malice et Manuel Gonzalez
On peut être le plus grand footballeur de tous les temps, et avoir des regrets. C'est le cas de Lionel Messi, même si ce regret ne concerne pas sa carrière.

En effet, même si son passage au Paris Saint-Germain a été plus compliqué que le reste de sa carrière, les regrets de Lionel Messi ne concernent pas un choix sportif effectué par l'octuple Ballon d'Or, actuellement à l'Inter Miami.

Mais il y a bien d'autres choses, en-dehors des terrains, qui le travaillent... à commencer par le fait qu'il ne soit pas polygotte. "Il y a certaines choses que je regrette. Je regrette par exemple énormément de ne jamais avoir appris l'anglais", révèle La Pulga dans Miro De Atras

Je regrette énormément de n'avoir jamais appris l'anglais

Lionel Messi

Messi se montre même très dur envers lui-même. "Je suis un idiot, hein. J'avais le temps d'apprendre la langue, mais je ne l'ai tout simplement pas fait. Avec le recul, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps", reconnait-il. 

Lionel Messi veut éviter cette erreur avec ses enfants 

"J'ai vécu des situations où je me retrouvais assis avec des célébrités incroyables", poursuit Messi. "Mais je ne pouvais pas engager la conversation parce que je ne parle pas la langue. Dans ces moments-là, on se sent comme un ignorant". 


"On ne se rend pas compte de ce genre de choses quand on est jeune", conclut Messi. "J'apprends à mes enfants l'importance de l'éducation, des études et d'être bien préparé". Une déclaration qui sort un peu l'Argentin, très secret, de l'image lisse qu'on lui colle assez souvent. 

