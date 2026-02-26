"Le meilleur que j'ai jamais vu" : Jan Vertonghen fait l'éloge d'un Diable Rouge

Le Real Madrid s'est qualifié mercredi pour le tour suivant de la Ligue des champions après une victoire contre Benfica. Thibaut Courtois a encore joué les premiers rôles avec des arrêts de haut vol.

Après sa victoire 2-1 contre Benfica, le Real Madrid s'est qualifié pour le tour suivant de la Champions League. Une courte victoire, dans un double duel particulièrement serré entre les Madrilènes et les Lisboètes.

Et comme à l'aller, Thibaut Courtois a été éblouissant. Le portier belge a tenu son équipe à flot au bon moment avec des arrêts spectaculaires qui lui ont valu des éloges, notamment de la part de l'un de ses anciens coéquipiers.

Jan Vertonghen : "Courtois est le meilleur"

"On parle tout simplement du meilleur gardien du monde", estime Jan Vertonghen sur Pickx Sports. Le recordman de caps en sélection nationale va même plus loin : "Je ne vois pas beaucoup de meilleurs gardiens de but dans l'histoire. Tout ce qu'il fait, il le fait bien".

Vertonghen connaît bien sûr très bien Courtois, l'un des Diables avec lesquels il a le plus souvent partagé la pelouse. "On ne dit presque jamais de lui : "Oh, il aurait dû prendre ce ballon". Les ballons qu'il doit capter, il les capte", pointe-t-il. "Et aussi ceux qu'il ne devrait pas capter (rires)".

Sans aucun doute possible, Thibaut Courtois est donc le meilleur gardien de but avec qui Vertonghen a joué. "Il n'y a même aucune discussion possible. C'est de loin le meilleur que j'ai jamais vu. C'est un véritable phénomène", conclut l'ancien de Tottenham... et de Benfica.