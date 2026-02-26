Le staff se construit : un nouveau rôle pour Silvio Proto à Anderlecht

Anderlecht continue de chercher de la stabilité après les départs de Besnik Hasi et d'Edward Still. Jérémy Taravel a de plus en plus de chances de finir la saison comme T1, à l'image d'un staff assez peu expérimenté.

Depuis le départ Besnik Hasi, Anderlecht traverse toujours une période d'hésitations pour la constitution de son staff. Lorsqu'Edward Still est parti à Watford, c'est Jérémy Taravel qui a poursuivi sa promotion éclair jusqu'au poste d'entraîneur principal.

Pour étoffer le staff, il a fallu agir vite.. Les entraîneurs des jeunes Naïm Aarab et Arnaud Djoum sont soudain devenus ses assistants. Ils viennent des U16 et des U21. Le premier match du trio s'est tout de suite déroulé à merveille avec cette victoire 0-4 à l'Antwerp.

Besoin d'expérience dans le staff

Si les premiers pas de Taravel comme T1 font l'unanimité au sein du groupe, qui apprécie le fait qu'il soit resté malgré l'opportunité de rejoindre Still à Watford, la direction continue de chercher des renforts pour le staff, au-delà des questions relatives au poste d'entraîneur principal.

Le Sporting voulait adjoindre un profil d'expérience pour seconder Taravel. Une solution a été trouvée en interne, puisque Silvio Proto va désormais également intervenir comme adjoint du Français.



Il est en fait coordonnateur des gardiens, mais doit ainsi apporter une expérience supplémentaire au groupe d'entraîneurs. Il était d'ailleurs déjà sur le banc lors des matchs contre l'Antwerp et Zulte Waregem.