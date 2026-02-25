Pocognoli donne une leçon tactique au PSG en Ligue des champions, mais l'AS Monaco craque au pire moment

L'AS Monaco aurait pu arracher les prolongations, les Monégasques étaient meilleurs. Le carton rouge de Coulibaly a plombé leurs chances et le PSG se qualifie en huitièmes de finale.

L'AS Monaco de Sébastien Pocognoli est passé tout près de l'exploit au Parc des Princes. Les Monégasques ont longtemps bousculé le PSG, avant de concéder un partage 2-2 insuffisant pour se qualifier après la défaite à l'aller 2-3. Réduits à dix en seconde période, ils ont fini par craquer.

Menés à la pause après un but d'Akliouche, les hommes de Luis Enrique ont profité de leur supériorité numérique pour repasser devant grâce à Marquinhos et Kvaratskhelia. Malgré une fin de match tendue et un dernier but de Monaco, le PSG assure l'essentiel sur l'ensemble des deux matchs.

Nibombe monte pour sa première en Ligue des Champions

Le jeune Belge Samuel Nibombe est monté en jeu dans le temps additionnel. Il y a neuf mois, il s'était écroulé en plein match avec la réserve de Monaco après un malaise. Un beau cadeau du coach belge.

Meilleur tactiquement, mais...

Monaco quitte la compétition avec des regrets. Pendant près d'une heure, les joueurs de Pocognoli ont été supérieurs tactiquement et ont gêné le PSG. Mais l'expulsion de Mamadou Coulibaly a renversé le cours du match.



Le Paris Saint-Germain, champion en titre, affrontera soit Chelsea soit le FC Barcelone en huitièmes de finale. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi.