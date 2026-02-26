Vincent Mannaert évoque un incident avec Rudi Garcia : "Ca a été une leçon pour tout le monde"

L'un des moments les plus étonnants de l'année 2025 dans le football belge a été l'incident entre Rudi Garcia et Gilles de Bilde, ex-Diable Rouge reconverti consultant. Vincent Mannaert assure en avoir tiré les leçons.

Rappel des faits : en novembre dernier, alors que la Belgique venait de valider son ticket pour la Coupe du Monde 2026 en écrasant le Liechtenstein 7 buts à 0, Rudi Garcia avait surpris à l'interview d'après-match. Le sélectionneur des Diables s'en était en effet pris à Gilles De Bilde, consultant pour VTM, et avait refusé de répondre à ses questions.

La raison : le fait que l'ancien Diable Rouge ait répandu des "fake news" au sujet d'une supposée "impopularité" de Garcia au sein du vestiaire. Une scène un peu surréaliste, conclue par une remarque sur le français d'un autre journaliste de VTM, "très bon" - l'intention du sélectionneur n'était certainement pas mauvaise, mais le tout sonnait un peu méprisant.

Vincent Mannaert estime que c'était une "leçon"

À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, Vincent Mannaert sait que ce genre de scène fait mauvais genre. "Une Coupe du Monde ne se compare à rien d'autre. Du moins, c'est ce que tout le monde me dit", déclare le directeur sportif de la fédération, qui vivra en effet son premier Mondial.

"Nous vivrons au moins quatre semaines ensemble. Des incidents avec les joueurs ou les médias sont inévitables", estime Mannaert, dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. "Ce qui s'est passé avec De Bilde et le sélectionneur était une leçon pour tout le monde. Pour le coach, les médias et moi", conclut-il.



On le sait : la pression médiatique durant les grands tournois est parfois élevée. Lors de la Coupe du Monde 2022, elle avait créé des conflits au sein du groupe quand des propos étaient sortis du vestiaire pour atteindre la presse. Comment se passeront les choses en juin prochain ?