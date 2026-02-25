Après la France, Thibaut Courtois s'attaque à la Belgique : le Diable Rouge va devenir actionnaire d'un club

Muzamel Rahmat
Commentaire
Après la France, Thibaut Courtois s'attaque à la Belgique : le Diable Rouge va devenir actionnaire d'un club

Après Le Mans, Thibaut Courtois s'attaque au football belge. Il y avait quelques rumeurs, mais on sait dans quel club il va investir.

Via sa société d'investissement NXTPlay Capital, Thibaut Courtois est devenu actionnaire du Mans FC. Le gardien de notre équipe nationale a pour ambition de ramener le club de deuxième division française en Ligue 1.

On savait qu'il voulait investir dans un club belge, mais on ignorait lequel. Après plusieurs jours de mystère, Thibaut Courtois a choisi le Sporting Hasselt.

Une annonce qui fait l'effet d'une bombe

C'est Ed Somers qui a lâché l'information sur le plateau de TVL Sportcafé : "Courtois va devenir l'actionnaire principal du Sporting Hasselt". Somers est le président du club rival, Belisia Bilzen.

Il a nuancé ses propos par la suite. "L'accord n'est pas encore à 100 %, mais c'est quasiment certain que ça se fasse. En tout cas, Courtois ne vient pas chez nous à Belisia, j'en suis sûr."

Quel rôle pour Courtois à Hasselt ?

Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"
Le Sporting Hasselt joue actuellement pour monter en Challenger Pro League (la D2 belge). Le club limbourgeois est dirigé par deux visages très connus, Sam Kerkhofs et Rik Verheye.

