L'Atlético Madrid n'en aurait pas fini avec le Club de Bruges : le club espagnol ciblerait deux Brugeois

Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Photo: © photonews

Pour espérer retrouver la Ligue des Champions, Bruges doit assurer en championnat. Mais cet été, un exode massif se prépare.

L'Atlético Madrid a éliminé le Club de Bruges en Ligue des Champions, mais les Madrilènes ne comptent pas s'arrêter là. Ils veulent porter d'autres coups aux Brugeois en s'intéressant à leurs meilleurs joueurs.

Forbs sur le départ après un an ?

On sait qu'ils suivent de près Christos Tzolis, mais l'Atlético voudrait passer à la vitesse supérieure. Carlos Forbs a lui aussi tapé dans l'œil des Madrilènes grâce à ses grosses prestations en Ligue des Champions, surtout contre Barcelone.

L’idée serait de recruter deux renforts offensifs en provenance du Jan Breydel. Si un départ de Tzolis semble inévitable cet été, Bruges espérait garder Forbs un peu plus longtemps.

L'Atlético prêt à poser 25 millions d'euros

Pour attirer Forbs, arrivé il y a six mois à Bruges, l'Atlético devra sortir le grand jeu avec une offre impossible à refuser. Le Club avait déboursé six millions d'euros pour le recruter.

Selon le média espagnol Fichajes, le montant pourrait grimper jusqu'à 25 millions d'euros. Ce serait une sacrée plus-value pour l'ailier en moins d'une saison.

Commentaire
