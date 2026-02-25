Bon sang ne saurait mentir : les fils de deux anciens de Pro League font parler d'eux à Anderlecht

Adjani Mujangi Bia et Noé Kage commencent à pointer le bout de leur nez avec Anderlecht. Le premier cité a d'ailleurs récemment fait ses débuts professionnels.

Au début du millénaire, Geoffrey Mujangi Bia avait déjà été formé à Neerpede, avant de se révéler du côté de Charleroi. Vingt ans plus tard, c'est son fils Adjani qui fait parler de lui avec les jeunes des Mauves.

L'été dernier, le jeune milieu de terrain avait déjà signe son premier contrat pro : "Cela signifie beaucoup pour moi. Je considère le club comme ma deuxième maison. Ça me rend très heureux de voir que le club croit en moi, et je suis très content de pouvoir continuer à me développer ici", expliquait-il.

Un profil qui fait parler de lui

C'est que les formateurs croient beaucoup en ce numéro six, qui a visiblement hérité de la technique du paternel pour garder le contrôle du ballon en toutes circonstances et sortir du pressing adverse devant sa défense.

Titulaire au sein des U18 en début de saison, il a depuis été intégré au sein des RSCA Futures. Une première fois sur le banc à la fin du mois de janvier, il a effectué ses débuts professionnels en montant au jeu contre Lommel il y a une dizaine de jours, alors qu'il n'a que 15 ans.

Adjani Mujangi Bia (2010’) est beaucoup trop en avance sur sa génération. Hier il a fait sa deuxième entrée avec les U21 et il était tellement à l’aise contre des adultes.

pic.twitter.com/8ubmFt1uqH



— 🇧🇪 (@darwizzyscout) February 12, 2026

Depuis, il est également monté au jeu contre les U23 de Genk. Il compte également deux apparitions avec les jeunes du Sporting en Premier League International Cup, un tournoi où seize équipes espoirs de Premier League affrontent seize représentants européennes de premier plan.

Le garçon veut désormais continuer à progresser et se frotter au football d'adultes de la D1B. De quoi rendre très fier son père, qui suit ça de très près avec un certain Hervé Kage. Ce dernier s'est lié d'amitié avec Geoffrey Mujangi Bia depuis tout petit à Anderlecht...et a lui aussi placé un fiston de la génération 2010 à Neerpede. Noé Kage a également commencé la saison avec les U18, il attend à son tour de gravir le prochain échelon.

One to watch! Adjani Mujangi Bia is a talented youngster who made his professional debut at just 15yo. He’s a Belgian-Congolese defensive midfielder playing for RSC Anderlecht. 👏🇧🇪🇨🇩



On Eyeball, he averages 9.1 recoveries, 18.1 forward passes and 86% passing accuracy /90. 📊 pic.twitter.com/5nVfG1LqLf — Eyeball Football (Soccer) (@Eyeballfootball) February 24, 2026

Les deux compères pourraient voir leurs deux fils percer ensemble chez les professionnels après avoir eux-même fait leurs armes à Neerpede puis à Charleroi. Adjani et Noé sont déjà internationaux belges chez les U16. "On a aidé mais les gènes ne font pas tout", rigolent les deux pères dans La Dernière Heure".