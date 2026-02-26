L'un des gros coups d'Olivier Renard a "disparu" depuis 120 jours : à quand un retour ?

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
| Commentaire
L'un des gros coups d'Olivier Renard a "disparu" depuis 120 jours : à quand un retour ?
Photo: © photonews
On l'oublierait presque, et pourtant son arrivée était l'une des grandes réussites - sur papier - de l'ère Olivier Renard : César Huerta est absent depuis de longs mois. Quand reviendra-t-il ?

En conférence de presse, on ne demande presque plus de ses nouvelles et le chaos entourant le poste d'entraîneur à Anderlecht a un peu mis le cas César Huerta en arrière-plan. Mais le fait est que le Mexicain est sur la touche depuis environ 4 mois et le diagnostic de pubalgie le concernant.

Le verdict est tombé fin octobre et on pensait qu'un peu de repos suffirait. Mais une pubalgie est un mal particulièrement pernicieux, qui a déjà ruiné des carrières. Des examens complémentaires ont montré qu'une opération était finalement nécessaire. 

Trois mois après cette opération, aucune date de retour n'a été fixée, et cela ne devrait pas être pour les prochaines semaines. Aucun risque n’est pris avec l’ailier mexicain de 25 ans, car la probabilité de rechute est élevée s’il reprend trop tôt.

César Huerta a la Coupe du Monde en ligne de mire 

La pubalgie est un mal typique chez les footballeurs, qui peut facilement amener des rechutes en raison des changements d'appuis fréquents. Un retour prématuré, et c'est de nouveau reparti pour des semaines d'absence. On se rappelle par exemple que la seconde partie de carrière de Kakà a été ruinée par une pubalgie.

Du côté d'Anderlecht, on aurait pourtant bien besoin d'un ailier de plus. Les seuls disponibles sont Tristan Degreef et Ibrahima Kanaté, trop jeunes pour réellement faire la différence à répétition, et Coba Da Costa, qui ne convainc pas. Huerta, lui, n'a pour l'instant pas montré toutes ses qualités mais on en attendait beaucoup à son arrivée. 

César Huerta lui-même aimerait certainement retrouver les terrains et enchaîner les bonnes performances car en l'état, le Mexicain pourrait bien voir son rêve de Coupe du Monde s'éloigner, alors qu'il était un cadre avant de signer en Belgique. Mais dans le même temps, une rechute à l'approche de la compétition serait aussi une catastrophe... 

