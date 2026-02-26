Officiel : le grand retour de Yannick Ferrera en D1A

Yannick Ferrera est le nouvel entraîneur de Dender. Il doit remobiliser l'équipe en prévision des Playdowns.

Dender n'a pas traîné : 24 heures après avoir annoncé la fin de la collaboration avec Hayk Milkon, la lanterne rouge de D1A a confirmé les rumeurs en faisant de Yannick Ferrera son successeur. La nouvelle vient d'être confirmée.

Ferrera était sans club depuis la fin de on aventure en Egypte, du côté de Zamalek. Il revient désormais pour une opération commando : Dender est à huit points de la RAAL.

Le fameux 'choc psychologique' aura-t-il lieu ?

Pratiquement un an après sa désillusion au RWDM, avec qui il avait vu la montée lui passer plusieurs fois sous le nez, Ferrera se battra désormais pour ne pas descendre.

Il s'agit de son sixième club comme T1 en Belgique après Charleroi, Malines, Saint-Trond le Standard, Waasland-Beveren et le RWDM. Les Molenbeekois l'avaient empêché de découvrir les Promotions' Playoffs, Ferrera fera désormais tout pour ne pas connaître le barrage face au vainqueur de ces Playoffs de D1B.

Pour Dender, il s'agit du troisième entraîneur de la saison après Vincent Euvrard et Hayk Milkon (en ne comptant pas le Dinantais Frédéric Stilmant, désormais adjoint d'Euvrard au Standard, qui a pris l'équipe en charge de manière intérimaire).



