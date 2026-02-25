Le Mondial en ligne de mire ? Vincent Euvrard savoure le retour en forme de son défenseur

Absent plus d'un an et demi à cause de graves blessures, David Bates revit aujourd'hui au Standard de Liège.

Le Standard de Liège a retrouvé un roc. Pendant plus de 500 jours, David Bates a regardé les matchs depuis les tribunes ou son canapé. Blessé au mollet, puis gravement touché au genou, l'Écossais a traversé une longue période de silence.

Arrivé à l'été 2024, il avait très vite convaincu. Puis les blessures l'ont cassé. Bloqué à l'infirmerie, il a dû regarder ses coéquipiers s'entraîner pendant qu'il rentrait seul chez lui.

Une place de titulaire ?

Aujourd'hui, le calvaire est terminé. Revenu au jeu fin janvier avec cinq petites minutes contre La Gantoise, le défenseur a repris avec autorité sa place dans l'axe. Il a été impressionnant lors de la victoire 0-3 contre Genk.

Bates s'est livré avec sincérité dans un entretien pour le journal Le Soir. "Il n’y a que ma famille, mes proches, qui peuvent comprendre ce que j’ai vécu. Mentalement, c'était dur de voir les autres partir vers la pelouse quand toi tu rentres chez toi", a-t-il expliqué.

Un gros défi pour la fin de saison



Mais il regarde vers l'avant. "Je pars du principe que je n’ai plus rien à prouver. Par contre, montrer que je suis vraiment de retour, ça oui." Avec un objectif bien précis en tête. "Je nourris l'ambition de participer à la prochaine Coupe du monde."