"S'il n'est pas dans la sélection après une saison comme celle-là..." : Rudi Garcia est-il du même avis ?

D'ici quelques mois, Rudi Garcia devra trancher et dévoiler la sélection la plus importante depuis qu'il est devenu l'entraîneur des Diables Rouges : celle des 23 (ou 26) noms qui iront à la Coupe du Monde. Nathan De Cat en fera-t-il partie ?

D'ici quelques semaines, Rudi Garcia dévoilera la sélection qui se rendra aux USA pour y affronter le Mexique et les Etats-Unis. Un groupe qui, par la force des choses, risque fort de ne pas être représentatif de celui qui se rendra à la Coupe du Monde en juin prochain.

En effet, de nombreux Diables Rouges semblant assurés de leur place dans la sélection finale sont actuellement blessés et certains pourraient donc être laissés au repos, voire ne seront pas remis. Rudi Garcia devrait donc appeler de nouveaux venus.

Nathan De Cat Diable Rouge ? "Une question de principe"

Parmi ces nouveaux venus, on s'attend à retrouver Nathan De Cat. Le jeune anderlechtois de 17 ans est clairement l'un des Diables du futur, et réalise une saison de haut vol avec le RSCA. Même s'il doit être géré intelligemment, il mérite clairement une place dans le groupe afin d'y prendre ses marques.

Mais selon Philippe Albert, consultant pour la RTBF, De Cat devrait même faire partie du groupe qui ira au Mondial en juin prochain. "S'il n'est pas dans la liste après avoir sorti une saison comme celle-là... C'est une question de principe, mettez-vous à sa place", estime l'ex-Diable Rouge.


"Je ne vais pas citer de noms, mais certains joueurs présents n'auront pas été titulaires dans leur club. Quand vous sortez d'une saison comme celle-là, la moindre des choses, c'est d'être dans la sélection", continue Albert. 

