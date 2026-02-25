Charles De Ketelaere peut être fier : l'Atalanta réalise un exploit face à Dortmund en Ligue des Champions

Malgré la défaite du match aller 2-0, l'Atalanta a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund 4-1.

L'Atalanta Bergame a réalisé un exploit incroyable face au Borussia Dortmund. Après avoir perdu 2-0 à l'aller, les Italiens ont renversé la situation en s'imposant 4-1. Ce succès inespéré leur ouvre les portes des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Sans Charles De Ketelaere

L'équipe devait se débrouiller sans sa star Charles De Ketelaere. Le Diable Rouge a récemment subi une opération au genou, qui s'est bien déroulée, mais il ne retrouvera pas les terrains avant la fin du mois de mars.

Gianluca Scamacca a lancé les hostilités très tôt, suivi par un but de Zappacosta avant la pause pour remettre les compteurs à zéro. Mario Pašalić a fait chavirer le stade avec une tête imparable pour porter le score à 3-0.

À la 90+8

Dortmund a tenté de gâcher la fête avec un superbe but d'Adeyemi en seconde période. Le coup de grâce est arrivé dans le temps additionnel. Lazar Samardžić a profité d'un penalty pour envoyer un missile au fond des filets et qualifier l'Atalanta.



L'Atalanta s'offre une qualification héroïque au mental. Malgré les blessures et un scénario mal embarqué, les Italiens accèdent à la suite de la compétition.