"On a peut-être sous-estimé le Standard" : les aveux de Genk

Genk doit finir le boulot contre le Dinamo Zagreb en Europa League. Il s'agit de se montrer plus solide que contre le Standard.

Cette saison, le contraste est assez saisissant entre les prestations de Genk en championnat et en Europa League. Déjà en première partie de saison, les matchs européens ont longtemps servi à Thorsten Fink pour contrebalancer les déceptions en Pro League.

Cela se confirme encore : après avoir été gagner chez les Glagow Rangers ou à Braga, le Racing s'est montré très appliqué pour s'imposer 1-3 au Dinamo Zagreb. Trois jours plus tard, le même onze de base rendait les armes contre le Standard (0-3).

Genk doit encore gagner en constance

Autant dire que les Limbourgeois doivent se racheter ce soir : "Nous voulons aussi gagner ce match, même si nous avons deux buts d'avance. Le Dinamo a de nombreuses qualités. Ils sont forts en transition, surtout si nous ne sommes pas concentrés. Nous sommes prêts pour le match", explique Zakaria El Ouahdi en conférence de presse, cité par Het Belang van Limburg.

Si Genk connaît les mêmes trous d'air que contre le Standard et concède le même score, l'aventure européeenne s'arrêterait là. Le Racing aurait-il abordé ce match du week-end avec un peu trop de facilité ? El Ouahdi ne l'exclut pas totalement.

Lire aussi… Le Racing Genk a un oeil sur un renfort défensif, mais aura de la concurrence ›

"On a peut-être sous-estimé le Standard. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce match. Il faut l’oublier au plus vite, mais en même temps, il faut en tirer les leçons. On a bien analysé nos erreurs pour rectifier le tir", explique-t-il.