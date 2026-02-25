Officiel : un entraîneur prend la porte en Jupiler Pro League !

Officiel : un entraîneur prend la porte en Jupiler Pro League !
Photo: © photonews
Deviens fan de FCV Dender EH! 71

Lanterne rouge avec Dender et souvent très critique envers l'arbitrage, Hayk Milkon a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal ce mercredi. Le club se met à la recherche de son remplaçant.

La vie n'est pas rose à Dender depuis le départ de Vincent Euvrard pour le Standard en début de saison. Les pensionnaires du stade Van Roy sont l'actuelle lanterne rouge de Jupiler Pro League et demeurent la seule équipe à 100 % assurée (ou presque) de disputer les play-downs.

Sous la houlette de Hayk Milkon, Dender n'a remporté que trois de ses vingt derniers matchs de Jupiler Pro League, et ce n'est pas le coup d'éclat contre le Standard de Vincent Euvrard en Coupe de Belgique, rendu presque inutile par l'élimination contre l'Union en quarts de finale, qui a sauvé le bilan du Libanais.

Souvent très critique quant à l'arbitrage lorsque son équipe est battue, Hayk Milkon avait de plus développé une certaine image de "pleurnichard" en Belgique, chose que même le patron des arbitres, Jonathan Lardot, avait réprimandée.

Hayk Milkon n'est plus l'entraîneur de Dender

Face à un tel bilan et devant un entraîneur qui n'a visiblement pas su remobiliser son équipe, la sentence était irrévocable, et elle est tombée ce mercredi. Hayk Milkon est limogé de son poste d'entraîneur principal de Dender, où le staff technique en place assurera l'intérim pendant la recherche d'un remplaçant.

Une courte aventure de 23 matchs toutes compétitions confondues seulement pour le jeune entraîneur de 32 ans, qui avait quitté le staff du Club de Bruges pour s'asseoir sur le banc de Dender. Le voici désormais sans club, avec une première mauvaise expérience comme T1 sur le C.V.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FCV Dender EH
Hayk Milkon

Plus de news

Coup de chance pour La Gantoise, qui pourra compter sur un joueur exclu le week-end dernier contre Genk

Coup de chance pour La Gantoise, qui pourra compter sur un joueur exclu le week-end dernier contre Genk

15:30
Des retours de blessure prévus la semaine prochaine au Standard : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

Des retours de blessure prévus la semaine prochaine au Standard : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

15:00
Un tournant de la saison, un vrai : comment l'Union va devoir se réinventer sans Promise David

Un tournant de la saison, un vrai : comment l'Union va devoir se réinventer sans Promise David

14:40
Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

11:00
Une belle saison est souvent synonyme de départs : Malines pourrait perdre l'un de ses hommes forts cet été

Une belle saison est souvent synonyme de départs : Malines pourrait perdre l'un de ses hommes forts cet été

14:20
Brentford prend les devants, le Real Madrid surveille : un gros transfert sortant plus inattendu à Bruges ?

Brentford prend les devants, le Real Madrid surveille : un gros transfert sortant plus inattendu à Bruges ?

13:00
Hécatombe chez les Diables : inquiétude ou... atout avant la Coupe du monde ? "Cela pourrait nous être utile"

Hécatombe chez les Diables : inquiétude ou... atout avant la Coupe du monde ? "Cela pourrait nous être utile"

13:30
1
Retournement de situation au Maroc : Walid Regragui, c'est semble-t-il bel et bien terminé !

Retournement de situation au Maroc : Walid Regragui, c'est semble-t-il bel et bien terminé !

12:40
1
"J'ai mes convictions" : avec Antoine Sibierski, Anderlecht peut s'attendre à des changements en profondeur

"J'ai mes convictions" : avec Antoine Sibierski, Anderlecht peut s'attendre à des changements en profondeur

11:40
Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

12:20
🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

11:20
Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?

Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?

12:00
Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

10:30
Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

09:30
Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

10:00
3
Ce n'est pas encore terminé : un nouveau défi original pour Paul-José Mpoku, à bientôt 34 ans

Ce n'est pas encore terminé : un nouveau défi original pour Paul-José Mpoku, à bientôt 34 ans

09:00
Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

08:30
Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose Analyse

Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose

07:20
C'est (bientôt) la fin pour Kevin Debaty, qui prend du recul avec le football pour prioriser sa nouvelle vie

C'est (bientôt) la fin pour Kevin Debaty, qui prend du recul avec le football pour prioriser sa nouvelle vie

08:00
Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair

Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair

07:00
La 8e valeur marchande est promue : pourquoi Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat en D1A

La 8e valeur marchande est promue : pourquoi Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat en D1A

07:40
"Le défenseur de Zulte touche le ballon du visage" : y avait-il vraiment penalty pour Anderlecht ?

"Le défenseur de Zulte touche le ballon du visage" : y avait-il vraiment penalty pour Anderlecht ?

06:30
3
Le Standard face à un piège bien tendu : "Il faut se stimuler nous-mêmes plutôt que par le public" Interview

Le Standard face à un piège bien tendu : "Il faut se stimuler nous-mêmes plutôt que par le public"

06:00
Qualification historique pour Bodø/Glimt en Ligue des Champions : Newcastle et Leverkusen passent

Qualification historique pour Bodø/Glimt en Ligue des Champions : Newcastle et Leverkusen passent

23:30
Challenger Pro League : l'Olympic Charleroi met fin à une longue traversée du désert

Challenger Pro League : l'Olympic Charleroi met fin à une longue traversée du désert

23:00
"Nous aurions dû mener d'un ou deux buts à la pause" : Ivan Leko n'en revient pas de l'élimination de Bruges

"Nous aurions dû mener d'un ou deux buts à la pause" : Ivan Leko n'en revient pas de l'élimination de Bruges

22:30
Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard

Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard

21:20
"On a eu les meilleures occasions" : Hans Vanaken frustré par l'élimination du Club de Bruges

"On a eu les meilleures occasions" : Hans Vanaken frustré par l'élimination du Club de Bruges

22:00
"Si c'est le cas..." Dodi Lukebakio réagit avec fermeté à l'affaire Vinicius

"Si c'est le cas..." Dodi Lukebakio réagit avec fermeté à l'affaire Vinicius

21:40
Le réveil de l'Atlético Madrid a été brutal : le Club de Bruges est éliminé de la Ligue des champions

Le réveil de l'Atlético Madrid a été brutal : le Club de Bruges est éliminé de la Ligue des champions

20:50
2
L'incroyable chute de John Textor : le RWDM sauvé par le départ de son patron ?

L'incroyable chute de John Textor : le RWDM sauvé par le départ de son patron ?

20:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02: Sabbe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02: Sabbe

19:40
"Ils m'ont contacté" : l'entraîneur belge qui a un temps été envisagé par La Gantoise à la place de Rik De Mil

"Ils m'ont contacté" : l'entraîneur belge qui a un temps été envisagé par La Gantoise à la place de Rik De Mil

19:20
"Chapitre clos" : Vincent Mannaert tranche sur son avenir

"Chapitre clos" : Vincent Mannaert tranche sur son avenir

20:04
🎥 Buteur après deux minutes pour son nouveau club : des débuts de rêve pour un ancien du Standard !

🎥 Buteur après deux minutes pour son nouveau club : des débuts de rêve pour un ancien du Standard !

19:00
Une pépite du Club de Bruges serait dans le viseur du Real Madrid

Une pépite du Club de Bruges serait dans le viseur du Real Madrid

19:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved