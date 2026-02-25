Officiel : un entraîneur prend la porte en Jupiler Pro League !

Lanterne rouge avec Dender et souvent très critique envers l'arbitrage, Hayk Milkon a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal ce mercredi. Le club se met à la recherche de son remplaçant.

La vie n'est pas rose à Dender depuis le départ de Vincent Euvrard pour le Standard en début de saison. Les pensionnaires du stade Van Roy sont l'actuelle lanterne rouge de Jupiler Pro League et demeurent la seule équipe à 100 % assurée (ou presque) de disputer les play-downs.

Sous la houlette de Hayk Milkon, Dender n'a remporté que trois de ses vingt derniers matchs de Jupiler Pro League, et ce n'est pas le coup d'éclat contre le Standard de Vincent Euvrard en Coupe de Belgique, rendu presque inutile par l'élimination contre l'Union en quarts de finale, qui a sauvé le bilan du Libanais.

Souvent très critique quant à l'arbitrage lorsque son équipe est battue, Hayk Milkon avait de plus développé une certaine image de "pleurnichard" en Belgique, chose que même le patron des arbitres, Jonathan Lardot, avait réprimandée.

Hayk Milkon n'est plus l'entraîneur de Dender

Face à un tel bilan et devant un entraîneur qui n'a visiblement pas su remobiliser son équipe, la sentence était irrévocable, et elle est tombée ce mercredi. Hayk Milkon est limogé de son poste d'entraîneur principal de Dender, où le staff technique en place assurera l'intérim pendant la recherche d'un remplaçant.

Une courte aventure de 23 matchs toutes compétitions confondues seulement pour le jeune entraîneur de 32 ans, qui avait quitté le staff du Club de Bruges pour s'asseoir sur le banc de Dender. Le voici désormais sans club, avec une première mauvaise expérience comme T1 sur le C.V.



