36 buts et 17 assists à l'infirmerie : les remplaçants de l'Union reçoivent une chance inespérée

Sorti sur civière contre l'Antwerp, Promise David a rejoint la longue liste des blessés de l'Union Saint-Gilloise. 26 des 43 buts marqués par les champions en titre en championnat ont été inscrits par des joueurs actuellement à l'infirmerie.

Toujours leader du championnat avec deux longueurs d'avance sur Saint-Trond et trois sur le Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise est confrontée à une importante vague de blessures depuis plusieurs semaines.

Chez les champions en titre, le secteur offensif est particulièrement touché : Ousseynou Niang est absent depuis plusieurs semaines, Kevin Rodriguez s’est blessé au dos, Raul Florucz souffre d’une déchirure au mollet après un claquage survenu contre le Standard, et Promise David a quitté ses partenaires sur civière lors de la réception de l’Antwerp.

Victime d’une "blessure musculaire à la hanche", l’attaquant canadien sera absent "un certain temps", selon le communiqué de l’Union, et rejoint donc l’infirmerie où se trouvent également Kjell Scherpen, Mamadou Thierno Barry et Fedde Leysen.

Promise David a rejoint une longue liste de blessés à l'Union

Un contingent impressionnant, qui totalise 36 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, dont 26 en championnat. Les Saint-Gillois ont inscrit 43 buts en Pro League, ce qui signifie que près de 60 % de leurs réalisations ont été marquées par des joueurs actuellement blessés.

L’Union se retrouve donc privée de ses trois meilleurs buteurs, David, Rodriguez et Florucz, qui cumulent 33 buts et 10 passes décisives cette saison. Toutes blessures confondues et toutes compétitions réunies, ce sont 36 buts et 17 assists qui manquent à l’appel, ce qui place David Hubert dans une position délicate à l’approche de la fin de la phase classique. L’occasion aussi, peut-être, pour Mohammed Fuseini, qui s'était blessé en début de saison, et Marc Giger de se révéler.