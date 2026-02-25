36 buts et 17 assists à l'infirmerie : les remplaçants de l'Union reçoivent une chance inespérée

36 buts et 17 assists à l'infirmerie : les remplaçants de l'Union reçoivent une chance inespérée
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 330

Sorti sur civière contre l'Antwerp, Promise David a rejoint la longue liste des blessés de l'Union Saint-Gilloise. 26 des 43 buts marqués par les champions en titre en championnat ont été inscrits par des joueurs actuellement à l'infirmerie.

Toujours leader du championnat avec deux longueurs d'avance sur Saint-Trond et trois sur le Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise est confrontée à une importante vague de blessures depuis plusieurs semaines.

Chez les champions en titre, le secteur offensif est particulièrement touché : Ousseynou Niang est absent depuis plusieurs semaines, Kevin Rodriguez s’est blessé au dos, Raul Florucz souffre d’une déchirure au mollet après un claquage survenu contre le Standard, et Promise David a quitté ses partenaires sur civière lors de la réception de l’Antwerp.

Victime d’une "blessure musculaire à la hanche", l’attaquant canadien sera absent "un certain temps", selon le communiqué de l’Union, et rejoint donc l’infirmerie où se trouvent également Kjell Scherpen, Mamadou Thierno Barry et Fedde Leysen.

Promise David a rejoint une longue liste de blessés à l'Union

Un contingent impressionnant, qui totalise 36 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, dont 26 en championnat. Les Saint-Gillois ont inscrit 43 buts en Pro League, ce qui signifie que près de 60 % de leurs réalisations ont été marquées par des joueurs actuellement blessés.

Lire aussi… Un tournant de la saison, un vrai : comment l'Union va devoir se réinventer sans Promise David
L’Union se retrouve donc privée de ses trois meilleurs buteurs, David, Rodriguez et Florucz, qui cumulent 33 buts et 10 passes décisives cette saison. Toutes blessures confondues et toutes compétitions réunies, ce sont 36 buts et 17 assists qui manquent à l’appel, ce qui place David Hubert dans une position délicate à l’approche de la fin de la phase classique. L’occasion aussi, peut-être, pour Mohammed Fuseini, qui s'était blessé en début de saison, et Marc Giger de se révéler.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Promise David
Raul Florucz
Kevin Rodriguez

Plus de news

Un tournant de la saison, un vrai : comment l'Union va devoir se réinventer sans Promise David

Un tournant de la saison, un vrai : comment l'Union va devoir se réinventer sans Promise David

14:40
Bon sang ne saurait mentir : les fils de deux anciens de Pro League font parler d'eux à Anderlecht

Bon sang ne saurait mentir : les fils de deux anciens de Pro League font parler d'eux à Anderlecht

20:40
Le Mondial en ligne de mire ? Vincent Euvrard savoure le retour en forme de son défenseur

Le Mondial en ligne de mire ? Vincent Euvrard savoure le retour en forme de son défenseur

20:23
Après la France, Thibaut Courtois s'attaque à la Belgique : le Diable Rouge va devenir actionnaire d'un club

Après la France, Thibaut Courtois s'attaque à la Belgique : le Diable Rouge va devenir actionnaire d'un club

20:00
🎥 Une qualification historique : le Club de Bruges se hisse en quarts de finale de la Youth League

🎥 Une qualification historique : le Club de Bruges se hisse en quarts de finale de la Youth League

19:30
Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

18:20
Trois équipes pour le titre, trois pour éviter la descente ? Le guide des Playoffs de D1 ACFF

Trois équipes pour le titre, trois pour éviter la descente ? Le guide des Playoffs de D1 ACFF

18:40
"Il est un atout pour le Standard" : Vincent Euvrard revient sur la longue rééducation de David Bates

"Il est un atout pour le Standard" : Vincent Euvrard revient sur la longue rééducation de David Bates

17:30
Historique : le Club de Bruges entre dans le top 20 des plus grands clubs européens !

Historique : le Club de Bruges entre dans le top 20 des plus grands clubs européens !

18:00
"Je n'ai pas compris cette décision" : le grand changement que Vincent Mannaert veut annuler à l'Union belge

"Je n'ai pas compris cette décision" : le grand changement que Vincent Mannaert veut annuler à l'Union belge

17:00
Genk doit relever la tête en Europa League : "La défaite contre le Standard n'a pas entamé notre confiance"

Genk doit relever la tête en Europa League : "La défaite contre le Standard n'a pas entamé notre confiance"

16:30
Coup de chance pour La Gantoise, qui pourra compter sur un joueur exclu le week-end dernier contre Genk

Coup de chance pour La Gantoise, qui pourra compter sur un joueur exclu le week-end dernier contre Genk

15:30
"Il a surpris tout le monde" : Kevin De Bruyne pourrait faire son retour plus tôt que prévu !

"Il a surpris tout le monde" : Kevin De Bruyne pourrait faire son retour plus tôt que prévu !

16:00
Des retours de blessure prévus la semaine prochaine au Standard : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

Des retours de blessure prévus la semaine prochaine au Standard : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

15:00
Une belle saison est souvent synonyme de départs : Malines pourrait perdre l'un de ses hommes forts cet été

Une belle saison est souvent synonyme de départs : Malines pourrait perdre l'un de ses hommes forts cet été

14:20
Officiel : un entraîneur prend la porte en Jupiler Pro League !

Officiel : un entraîneur prend la porte en Jupiler Pro League !

13:55
Brentford prend les devants, le Real Madrid surveille : un gros transfert sortant plus inattendu à Bruges ?

Brentford prend les devants, le Real Madrid surveille : un gros transfert sortant plus inattendu à Bruges ?

13:00
Hécatombe chez les Diables : inquiétude ou... atout avant la Coupe du monde ? "Cela pourrait nous être utile"

Hécatombe chez les Diables : inquiétude ou... atout avant la Coupe du monde ? "Cela pourrait nous être utile"

13:30
1
Retournement de situation au Maroc : Walid Regragui, c'est semble-t-il bel et bien terminé !

Retournement de situation au Maroc : Walid Regragui, c'est semble-t-il bel et bien terminé !

12:40
1
"J'ai mes convictions" : avec Antoine Sibierski, Anderlecht peut s'attendre à des changements en profondeur

"J'ai mes convictions" : avec Antoine Sibierski, Anderlecht peut s'attendre à des changements en profondeur

11:40
Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

12:20
🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

11:20
Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?

Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?

12:00
Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

11:00
Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

10:30
Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

09:30
Les craintes de l'Union se confirment : le verdict tombe pour Promise David

Les craintes de l'Union se confirment : le verdict tombe pour Promise David

24/02
Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

10:00
5
Ce n'est pas encore terminé : un nouveau défi original pour Paul-José Mpoku, à bientôt 34 ans

Ce n'est pas encore terminé : un nouveau défi original pour Paul-José Mpoku, à bientôt 34 ans

09:00
Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

08:30
Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose Analyse

Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose

07:20
C'est (bientôt) la fin pour Kevin Debaty, qui prend du recul avec le football pour prioriser sa nouvelle vie

C'est (bientôt) la fin pour Kevin Debaty, qui prend du recul avec le football pour prioriser sa nouvelle vie

08:00
Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair

Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair

07:00
La 8e valeur marchande est promue : pourquoi Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat en D1A

La 8e valeur marchande est promue : pourquoi Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat en D1A

07:40
"Le défenseur de Zulte touche le ballon du visage" : y avait-il vraiment penalty pour Anderlecht ?

"Le défenseur de Zulte touche le ballon du visage" : y avait-il vraiment penalty pour Anderlecht ?

06:30
3
Le Standard face à un piège bien tendu : "Il faut se stimuler nous-mêmes plutôt que par le public" Interview

Le Standard face à un piège bien tendu : "Il faut se stimuler nous-mêmes plutôt que par le public"

06:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved