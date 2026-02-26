Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/02

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Le Racing Genk a un oeil sur un renfort défensif, mais aura de la concurrence

Le Racing Genk aurait un oeil sur un défenseur évoluant au FCSB, en D1 roumaine. Un joueur d'expérience, également suivi par quelques autres clubs. (Lire la suite)