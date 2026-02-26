Yari Verschaeren a encore un objectif avec Anderlecht : "Ce serait un grand moment d'émotion"

Yari Verschaeren a encore un objectif avec Anderlecht : "Ce serait un grand moment d'émotion"
Photo: © photonews
Yari Verschaeren vit ses derniers mois de contrat à Anderlecht. Son frère Mathias s'est épanché sur sa situation.

Déjà annoncé sur le départ lors des derniers mercatos, Yari Verschaeren semble cette fois bien sur le point de quitter Anderlecht cet été. C'est que son contrat arrive à échéance et qu'une prolongation ne semble pas à l'ordre du jour.

Même si Verschaeren regagne en importance depuis le départ de Besnik Hasi, il semble voué à quitter son club de toujours gratuitement dans quelques mois, à l'image de Théo Leoni l'été dernier.

Partir sur un trophée ?

Interrogé par La Dernière Heure, Matthias Verschaeren, son frère et agent, ne veut pourtant pas encore aller trop vite en besogne : "Nous ne faisons aucune déclaration concernant un éventuel départ pour le moment. Yari est toujours un joueur d'Anderlecht et c'est sur cela qu'il se concentre actuellement".

Le numéro dix des Mauves veut finir la saison en beauté : "Il espère gagner un prix avec Anderlecht. Il a perdu deux finales, a connu d'énormes blessures. Réussir à gagner un trophée avec son club avec lequel il a porté le brassard de capitaine et le numéro 10 serait un grand moment d'émotion pour lui".


En rejoignant l'équipe première en 2019, Yari Verschaeren a vécu l'une des plus grandes traversées du club. Remportera-t-il, de manière assez symbolique, le tout premier trophée de sa carrière face à l'Union ?

Anderlecht
Yari Verschaeren

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 27/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 01/03 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
