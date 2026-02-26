Yari Verschaeren a encore un objectif avec Anderlecht : "Ce serait un grand moment d'émotion"

Yari Verschaeren vit ses derniers mois de contrat à Anderlecht. Son frère Mathias s'est épanché sur sa situation.

Déjà annoncé sur le départ lors des derniers mercatos, Yari Verschaeren semble cette fois bien sur le point de quitter Anderlecht cet été. C'est que son contrat arrive à échéance et qu'une prolongation ne semble pas à l'ordre du jour.

Même si Verschaeren regagne en importance depuis le départ de Besnik Hasi, il semble voué à quitter son club de toujours gratuitement dans quelques mois, à l'image de Théo Leoni l'été dernier.

Partir sur un trophée ?

Interrogé par La Dernière Heure, Matthias Verschaeren, son frère et agent, ne veut pourtant pas encore aller trop vite en besogne : "Nous ne faisons aucune déclaration concernant un éventuel départ pour le moment. Yari est toujours un joueur d'Anderlecht et c'est sur cela qu'il se concentre actuellement".

Le numéro dix des Mauves veut finir la saison en beauté : "Il espère gagner un prix avec Anderlecht. Il a perdu deux finales, a connu d'énormes blessures. Réussir à gagner un trophée avec son club avec lequel il a porté le brassard de capitaine et le numéro 10 serait un grand moment d'émotion pour lui".



En rejoignant l'équipe première en 2019, Yari Verschaeren a vécu l'une des plus grandes traversées du club. Remportera-t-il, de manière assez symbolique, le tout premier trophée de sa carrière face à l'Union ?