Pocognoli furieux après PSG-Monaco : "Il y a un deux poids deux mesures"

L'AS Monaco est passé tout près de l'exploit au Parc des Princes, mais a fini par être éliminé par le PSG. Sébastien Pocognoli regrette une décision arbitrale qui a tout changé.

L'AS Monaco a bousculé le PSG ce mercredi en barrages de la Ligue des Champions. Battus au match aller après avoir mené 2-0, les Monégasques ont une nouvelle fois mené au match retour, mais ont ensuite craqué en seconde période.

Mais à la base de ce retournement de situation en faveur de Paris, une décision arbitrale : à la 58e minute, Mamadou Coulibaly est exclu. Le PSG marquera ensuite aux 60e et 66e minutes et malgré une fin de match en forme de thriller avec un but de Monaco dans les arrêts de jeu, Sébastien Pocognoli et ses hommes prennent la porte.

Pocognoli est en colère

Éliminé la tête haute ? Oui, mais Pocognoli restait amer après la défaite. "Le carton rouge est suivi immédiatement d'un but. Et pour moi, ce carton est sévère", regrette le coach de l'ASM. "Les deux cartons jaunes sont donnés en un laps de temps de cinq minutes".

Pour Pocognoli, Mamadou Coulibaly a été traité trop sévèrement. "Si l'arbitre le donne à Coulibaly, il doit aussi avertir Hernandez. Mais Mamadou est un jeune joueur et Hernandez a gagné la Coupe du Monde", résume le Belge.

"Il y a un deux poids deux mesures, et c'est arrivé un peu trop souvent à Monaco. Il y a donc un peu de colère aussi", conclut Sébastien Pocognoli, dans des propos relayés notamment par Foot Mercato.