Genk est prévenu : "Nous pouvons accomplir l'impossible"

Après avoir battu le Dinamo Zagreb 1-3 en Croatie, le KRC Genk a un pied et quatre orteils au tour suivant d'Europa League. Mais le coach du Dinamo prévient les Limbourgeois.

Ce jeudi soir (21h), le KRC Genk affronte le Dinamo Zagreb en Europa League. Les Limbourgeois ont pris une belle option lors du match aller, l'emportant 1-3 en Croatie, et doivent maintenant défendre cet avantage à la Cegeka Arena.

L'entraîneur du Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, a tiré des leçons des erreurs commises la semaine passée. "Nous sommes conscients de toutes les erreurs que nous avons commises et Genk les a toutes punies. Maintenant, nous pensons ne plus reproduire ces erreurs et jouer beaucoup mieux", assure-t-il.

Genk est prévenu : le Dinamo Zagreb y croit encore

"Nous devons être plus forts dans les duels. Sans vraie agressivité, on ne peut pas pratiquer un football sérieux. Le début du match sera important. Si nous affichons l'agressivité nécessaire, nous avons une chance de revenir", déclare-t-il au média croate Narod.

Les Croates ne perdent donc absolument pas espoir. "Nous aimons tous le football parce qu'il est imprévisible. À Varaždin (le week-end dernier, 0-4, ndlr) nous avons joué une mauvaise première mi-temps, mais ensuite nous avons marqué quatre fois. Ce serait beau de répéter cela contre Genk. Je crois que nous pouvons réaliser l'impossible si nous y croyons".

Ils savent aussi que Kos Karetsas ne jouera pas en raison de sa commotion cérébrale; "Karetsas est un joueur important et il manquera à l'adversaire. Mais le danger peut venir de tous les joueurs. Genk a une équipe très solide (...) Nous avons peu à perdre, car nous avons déjà un retard. Nous allons vendre chèrement notre peau", conclut Kovacevic.