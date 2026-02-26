Le Racing Genk a un oeil sur un renfort défensif, mais aura de la concurrence

Le Racing Genk aurait un oeil sur un défenseur évoluant au FCSB, en D1 roumaine. Un joueur d'expérience, également suivi par quelques autres clubs.

L'été prochain, le Racing Genk pourrait devoir se résoudre à voir partir Matte Smets, qui a déjà refusé un départ pour Wolfsbourg cet été mais n'écarte pas un transfert l'été prochain. Les Limbourgeois doivent donc avoir des options en vue du mercato estival.

L'une de ces options se situe peut-être en Roumanie. En effet, selon le média local Digisport, le KRC Genk garderait un oeil sur Joyskim Dawa (29 ans), défenseur central du FCSB, club de la ville de Bucarest. 

Genk à la lutte avec des clubs russes pour Dawa ? 

Né en France et formé à Monaco, Dawa évolue en Roumanie depuis 2021. Il est un titulaire important au FCSB où il compte 137 matchs, mais a subi une grave blessure aux ligaments croisés l'année passée. Il n'a fait son retour qu'en janvier dernier.

Joyskim Dawa arrive en fin de contrat en juin 2027 : il est estimé à 2,5 million d'euros sur Transfermarkt, mais les clubs intéressés auraient donc la main dans les négociations si le FCSB ne prolonge pas l'international camerounais (10 caps).

Genk n'est cependant pas le seul club sur le coup. En effet, toujours selon Digisport, des clubs russes suivraient de près le défenseur central du FCSB et l'auraient notamment scouté lors du match d'Europa League du club face au Dinamo Zagreb en janvier. 

