Un renfort de choix pour les Diables ? Jan Vertonghen s'exprime sur son rôle futur

Jan Vertonghen a pris sa retraite l'année passée, et sa retraite internationale un an plus tôt encore. Mais le recordman de caps en sélection pourrait bien accompagner les Diables Rouges à la Coupe du Monde.

Jan Vertonghen suit en effet le programme UEFA MIP (Master for International Players), et suit pour l'occasion un stage à l'Union Belge de football. Il fréquente donc à nouveau assidûment les locaux de la fédération à Tubize.

"J'y suis présent en moyenne trois jours par semaine", explique Vertonghen sur Pickx Sports, où il était invité en tant que consultant pour la Ligue des Champions. "Ca varie, entre un et cinq jours. Ca dépend de Vincent Mannaert qui me dit où je dois être, même si je peux quasiment toujours être là si je le souhaite".

Les Diables Rouges manquent à Jan Vertonghen

Jan Vertonghen travaille donc en coulisses à préparer la Coupe du Monde. "C'est le plus agréable là-dedans. Je n'ai pas arrêté la sélection il y a si longtemps, je suis encore régulièrement en contact avec plus des trois quarts du groupe. Je pense que c'est une situation gagnant-gagnant et un vrai échange", se réjouit-il.

"J'assiste aussi aux réunions du coach Rudi Garcia, avec qui j'ai déjà eu de très bons échanges. C'est vraiment au plus près du groupe. La question, c'est de savoir si le football me manque. En fait pas du tout, mais l'équipe nationale, c'est autre chose", reconnaît Vertonghen.

"Le fait d'en parler autant, d'être en coulisses, fait que ça me manque. C'est une aventure de groupe et j'adorais ça. Je ne faisais pas partie de ceux qui avaient hâte de rentrer chez eux après la sélection", conclut-il.