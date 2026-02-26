Un renfort de choix pour les Diables ? Jan Vertonghen s'exprime sur son rôle futur

Un renfort de choix pour les Diables ? Jan Vertonghen s'exprime sur son rôle futur
Photo: © photonews
Deviens fan de Tottenham! 428

Jan Vertonghen a pris sa retraite l'année passée, et sa retraite internationale un an plus tôt encore. Mais le recordman de caps en sélection pourrait bien accompagner les Diables Rouges à la Coupe du Monde.

Jan Vertonghen suit en effet le programme UEFA MIP (Master for International Players), et suit pour l'occasion un stage à l'Union Belge de football. Il fréquente donc à nouveau assidûment les locaux de la fédération à Tubize.

"J'y suis présent en moyenne trois jours par semaine", explique Vertonghen sur Pickx Sports, où il était invité en tant que consultant pour la Ligue des Champions. "Ca varie, entre un et cinq jours. Ca dépend de Vincent Mannaert qui me dit où je dois être, même si je peux quasiment toujours être là si je le souhaite". 

Les Diables Rouges manquent à Jan Vertonghen

Jan Vertonghen travaille donc en coulisses à préparer la Coupe du Monde. "C'est le plus agréable là-dedans. Je n'ai pas arrêté la sélection il y a si longtemps, je suis encore régulièrement en contact avec plus des trois quarts du groupe. Je pense que c'est une situation gagnant-gagnant et un vrai échange", se réjouit-il.

"J'assiste aussi aux réunions du coach Rudi Garcia, avec qui j'ai déjà eu de très bons échanges. C'est vraiment au plus près du groupe. La question, c'est de savoir si le football me manque. En fait pas du tout, mais l'équipe nationale, c'est autre chose", reconnaît Vertonghen.

Lire aussi… "Le meilleur que j'ai jamais vu" : Jan Vertonghen fait l'éloge d'un Diable Rouge
"Le fait d'en parler autant, d'être en coulisses, fait que ça me manque. C'est une aventure de groupe et j'adorais ça. Je ne faisais pas partie de ceux qui avaient hâte de rentrer chez eux après la sélection", conclut-il. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Tottenham
Jan Vertonghen

Plus de news

Officiel : le grand retour de Yannick Ferrera en D1A

Officiel : le grand retour de Yannick Ferrera en D1A

14:00
"Le meilleur que j'ai jamais vu" : Jan Vertonghen fait l'éloge d'un Diable Rouge

"Le meilleur que j'ai jamais vu" : Jan Vertonghen fait l'éloge d'un Diable Rouge

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02

13:00
Le Racing Genk a un oeil sur un renfort défensif, mais aura de la concurrence

Le Racing Genk a un oeil sur un renfort défensif, mais aura de la concurrence

13:00
Un nouveau talent belge à suivre : formé à Anderlecht, il a fait ses débuts en Champions League

Un nouveau talent belge à suivre : formé à Anderlecht, il a fait ses débuts en Champions League

12:40
1
Le staff se construit : un nouveau rôle pour Silvio Proto à Anderlecht

Le staff se construit : un nouveau rôle pour Silvio Proto à Anderlecht

12:20
Le RFC Seraing battu sur tapis vert ? Courtrai ne veut pas laisser passer ce qui s'est passé au Pairay

Le RFC Seraing battu sur tapis vert ? Courtrai ne veut pas laisser passer ce qui s'est passé au Pairay

12:00
L'un des gros coups d'Olivier Renard a "disparu" depuis 120 jours : à quand un retour ?

L'un des gros coups d'Olivier Renard a "disparu" depuis 120 jours : à quand un retour ?

11:40
🎥Wout Faes aurait pu sauver Monaco : le raté du Diable Rouge qui change tout

🎥Wout Faes aurait pu sauver Monaco : le raté du Diable Rouge qui change tout

11:20
Thibaut Courtois, actionnaire dans le football belge ? On en sait un peu plus

Thibaut Courtois, actionnaire dans le football belge ? On en sait un peu plus

11:00
"S'il n'est pas dans la sélection après une saison comme celle-là..." : Rudi Garcia est-il du même avis ?

"S'il n'est pas dans la sélection après une saison comme celle-là..." : Rudi Garcia est-il du même avis ?

10:00
Genk est prévenu : "Nous pouvons accomplir l'impossible"

Genk est prévenu : "Nous pouvons accomplir l'impossible"

09:30
Thibaut Courtois ironise : "Tout le monde le sait déjà..."

Thibaut Courtois ironise : "Tout le monde le sait déjà..."

09:01
Pocognoli furieux après PSG-Monaco : "Il y a un deux poids deux mesures"

Pocognoli furieux après PSG-Monaco : "Il y a un deux poids deux mesures"

08:30
Vincent Mannaert évoque un incident avec Rudi Garcia : "Ca a été une leçon pour tout le monde"

Vincent Mannaert évoque un incident avec Rudi Garcia : "Ca a été une leçon pour tout le monde"

08:00
"Je suis un idiot, j'ai perdu mon temps" : l'étonnant mea culpa de Lionel Messi

"Je suis un idiot, j'ai perdu mon temps" : l'étonnant mea culpa de Lionel Messi

07:40
Le Maroc pourrait avoir une teinte encore plus "belge" : un Belgo-Marocain successeur de Regragui ?

Le Maroc pourrait avoir une teinte encore plus "belge" : un Belgo-Marocain successeur de Regragui ?

07:20
"Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur lui ?" : la cible d'Anderlecht vivement critiquée

"Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur lui ?" : la cible d'Anderlecht vivement critiquée

07:00
Anderlecht voit très grand : un dirigeant de l'Ajax, proche de Louis van Gaal, dans le viseur des Mauves

Anderlecht voit très grand : un dirigeant de l'Ajax, proche de Louis van Gaal, dans le viseur des Mauves

06:30
Pocognoli donne une leçon tactique au PSG en Ligue des champions, mais l'AS Monaco craque au pire moment

Pocognoli donne une leçon tactique au PSG en Ligue des champions, mais l'AS Monaco craque au pire moment

23:30
Thibaut Courtois a répondu présent : bousculé par Benfica, le Real Madrid finit le travail et file en huitièmes de finale

Thibaut Courtois a répondu présent : bousculé par Benfica, le Real Madrid finit le travail et file en huitièmes de finale

23:00
Le profil qui manque aux Diables ? "Je veux jouer une Coupe du Monde" lance la star de Parme à Rudi Garcia

Le profil qui manque aux Diables ? "Je veux jouer une Coupe du Monde" lance la star de Parme à Rudi Garcia

22:30
Dender aurait fait son choix : un ancien coach du Standard et de Malines à la rescousse

Dender aurait fait son choix : un ancien coach du Standard et de Malines à la rescousse

22:00
Charles De Ketelaere peut être fier : l'Atalanta réalise un exploit face à Dortmund en Ligue des Champions

Charles De Ketelaere peut être fier : l'Atalanta réalise un exploit face à Dortmund en Ligue des Champions

21:40
L'Atlético Madrid n'en aurait pas fini avec le Club de Bruges : le club espagnol ciblerait deux Brugeois

L'Atlético Madrid n'en aurait pas fini avec le Club de Bruges : le club espagnol ciblerait deux Brugeois

21:20
Thibaut Courtois et ses coéquipiers vont être furieux : une nouvelle polémique enflamme le choc face à Benfica

Thibaut Courtois et ses coéquipiers vont être furieux : une nouvelle polémique enflamme le choc face à Benfica

21:00
Bon sang ne saurait mentir : les fils de deux anciens de Pro League font parler d'eux à Anderlecht

Bon sang ne saurait mentir : les fils de deux anciens de Pro League font parler d'eux à Anderlecht

20:40
Le Mondial en ligne de mire ? Vincent Euvrard savoure le retour en forme de son défenseur

Le Mondial en ligne de mire ? Vincent Euvrard savoure le retour en forme de son défenseur

20:23
Après la France, Thibaut Courtois s'attaque à la Belgique : le Diable Rouge va devenir actionnaire d'un club

Après la France, Thibaut Courtois s'attaque à la Belgique : le Diable Rouge va devenir actionnaire d'un club

20:00
🎥 Une qualification historique : le Club de Bruges se hisse en quarts de finale de la Youth League

🎥 Une qualification historique : le Club de Bruges se hisse en quarts de finale de la Youth League

19:30
36 buts et 17 assists à l'infirmerie : les remplaçants de l'Union reçoivent une chance inespérée

36 buts et 17 assists à l'infirmerie : les remplaçants de l'Union reçoivent une chance inespérée

19:00
Trois équipes pour le titre, trois pour éviter la descente ? Le guide des Playoffs de D1 ACFF

Trois équipes pour le titre, trois pour éviter la descente ? Le guide des Playoffs de D1 ACFF

18:40
Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

18:20
Historique : le Club de Bruges entre dans le top 20 des plus grands clubs européens !

Historique : le Club de Bruges entre dans le top 20 des plus grands clubs européens !

18:00
"Il est un atout pour le Standard" : Vincent Euvrard revient sur la longue rééducation de David Bates

"Il est un atout pour le Standard" : Vincent Euvrard revient sur la longue rééducation de David Bates

17:30
"Je n'ai pas compris cette décision" : le grand changement que Vincent Mannaert veut annuler à l'Union belge

"Je n'ai pas compris cette décision" : le grand changement que Vincent Mannaert veut annuler à l'Union belge

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 28
Wolverhampton Wolverhampton 27/02 Aston Villa Aston Villa
Bournemouth Bournemouth 28/02 Sunderland Sunderland
Newcastle Utd Newcastle Utd 28/02 Everton Everton
Burnley Burnley 28/02 Brentford Brentford
Liverpool Liverpool 28/02 West Ham Utd West Ham Utd
Leeds United Leeds United 28/02 Manchester City Manchester City
Fulham Fulham 01/03 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 01/03 Nottingham Forest Nottingham Forest
Manchester United Manchester United 01/03 Crystal Palace Crystal Palace
Arsenal Arsenal 01/03 Chelsea Chelsea
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved