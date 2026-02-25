Le profil qui manque aux Diables ? "Je veux jouer une Coupe du Monde" lance la star de Parme à Rudi Garcia

Le profil qui manque aux Diables ? "Je veux jouer une Coupe du Monde" lance la star de Parme à Rudi Garcia

Incontournable à Parme, Mandela Keita réalise une saison exceptionnelle en Serie A. Certains demandent son retour avec les Diables Rouges au mois de mars.

Mandela Keita est devenu indispensable à Parme cette saison. Il a débuté 92 % des matchs de Serie A et son entraîneur lui a confié les clés du milieu de terrain. Chaque week-end, le Belge répond présent avec de grosses prestations.

Plusieurs médias italiens ont salué son impact physique, sa capacité à répéter les efforts et son explosivité. Un joueur qui court beaucoup, qui gagne ses duels et qui ne lâche pas. Un style qui pourrait apporter un plus aux Diables Rouges.

Malgré ce nouveau statut de patron, Keita n'a plus porté le maillot des Diables Rouges depuis sa seule et unique sélection en octobre 2023 avec Domenico Tedesco. Rudi Garcia n'a pas encore évoqué son cas lors des derniers matchs de la Belgique.

Keita veut jouer le Mondial

Dans un entretien accordé à DAZN, l'ancien de l'Antwerp garde les pieds sur terre. "Je suis Belge et j'en suis très fier. Je veux jouer une Coupe du Monde. Je veux absolument être sélectionné, mais chacun a son temps. Je ne suis pas pressé."

Il assure ne pas avoir échangé avec le sélectionneur. "Ce n'est pas son rôle d’envoyer un message personnel à chaque joueur. Si ça arrive, tant mieux. Sinon, je continue à travailler."

