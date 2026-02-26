A-t-il déjà disputé son dernier match pour l'Union ? Promise David vers une opération lourde de conséquences

A-t-il déjà disputé son dernier match pour l'Union ? Promise David vers une opération lourde de conséquences
Photo: © photonews
Promise David s'est résolu à passer la dernière partie de saison à l'infirmerie. Il va même devoir se faire opérer.

Et dire que dans le solide duel les opposant, Daam Foulon semblait d'abord plus touché que Promise David...Aujourd'hui, le latéral de l'Antwerp se prépare tranquillement au prochain match du Great Old, tandis que le Canadien n'en est qu'au début de son séjour à l'infirmerie.

Dans son communiqué officiel, l'Union parle d'une lésion à la hanche qui le laissera sur la touche pendant un certain temps, sans apporter plus de précisions.

Mais en coulisses, le staff médical a vu ses craintes confirmées par les examens médicaux de cette semaine. David souffre plus précisément "d'une déchirure du tendon qui relie le quadriceps à la hanche".

Sa Coupe du Monde bien en danger

Une déchirure qui va le forcer à passer sur le billard, comme le confirme l'Union dans un communiqué. Il lui faudra évidemment un certain temps pour se remettre de cette opération : la durée de la rééducation est en moyenne entre trois et cinq mois.


Une catastrophe pour l'Union, qui ne pourra sans doute plus compter sur sa force de la nature canadienne cette saison. Mais aussi pour le joueur, qui était justement resté à Saint-Gilles pour être sûr de disputer la Coupe du Monde co-organisée par son pays...dans quatre mois. Un départ l'été prochain pourrait signifier qu'il a déjà disputé son dernier match avec l'Union.

Union SG
Promise David

