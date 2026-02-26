Un nouveau talent belge à suivre : formé à Anderlecht, il a fait ses débuts en Champions League

Un nouveau talent belge à suivre : formé à Anderlecht, il a fait ses débuts en Champions League
Photo: © photonews

L'élimination de l'AS Monaco a un peu fait passer inaperçu un petit événement pour le jeune Samuel Nibombé. Le Belge a en effet disputé ses premières minutes.

Il y a désormais trois Belges à suivre à l'AS Monaco. En plus de Wout Faes et Stannis Idumbo, un troisième de nos compatriotes a fait ses grands débuts en équipe A ce mercredi lors du match de Champions League contre le PSG : Samuel Nibombé (18 ans).

Son nom de famille vous dit certainement quelque chose : Daré Nibombé a porté les couleurs de La Louvière, du RAEC Mons et des Francs Borains (à l'époque Boussu-Dour) en Belgique. Son fils Samuel est d'ailleurs né à Mons, et a fait ses premiers pas de footballeur chez les Dragons.

Samuel Nibombé a fait ses débuts pour l'AS Monaco 

En 2015, Samuel Nibombé quittait Mons pour le RSC Anderlecht. Il restera à Neerpede trois ans, avant de passer au Sporting Charleroi en 2018, suivant là son père qui a travaillé à l'école de jeunes des Zèbres jusqu'en 2023. 

En 2023, le jeune Nibombé décidait de quitter Charleroi pour Monaco. Il a progressivement gravi les échelons jusqu'à intégrer l'équipe U21 et l'équipe de Youth League des Monégasques, mais s'entraîne cette saison avec l'équipe A.

Lire aussi… 🎥Wout Faes aurait pu sauver Monaco : le raté du Diable Rouge qui change tout

Et après avoir pris place sur le banc à plusieurs reprises, Samuel Nibombé a donc fait ses grands débuts dans le prestigieux contexte de la Champions League, montant à la 90e minute de jeu. Des débuts qui auraient même pu être décisifs puisque sur l'un des derniers coups-francs de la rencontre, il est passé tout près du 2-3 ! 

