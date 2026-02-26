Le RFC Seraing battu sur tapis vert ? Courtrai ne veut pas laisser passer ce qui s'est passé au Pairay

La rencontre entre Seraing et Courtrai a été annulée samedi à la dernière minute à la suite d'un début d'incendie et d'un problème de gaz dans le stade. Le KVK ne veut pas laisser passer cet incident.

Samedi dernier, le KV Courtrai a effectué le long déplacement jusqu'à Seraing et les 22 acteurs étaient prêts à faire leur montée sur la pelouse... quand la rencontre a finalement été annulée.

En cause, un début d'incendie dans la zone VIP du Pairay, rapidement éteint mais suivi d'une inquiétude liée au gaz. Résultat : le match a été annulé en dernière minute. On ignore encore quand le match doit être finalement joué.

La Commission disciplinaire se penche encore sur l'affaire cette semaine, mais du côté du KV Courtrai, on ne voit qu'une issue possible.

Courtrai mécontent de la situation à Seraing

La victoire par forfait, la seule solution correcte selon Ambrose "Une victoire par forfait est la seule solution juste", estime Thierry Ambrose dans Het Laatste Nieuws. "Ils doivent tout mettre en œuvre pour que le match se déroule, et cela n'a pas été le cas".

L'entraîneur des Kerels, Michiel Jonckheere, était également agacé. "Il s'est passé là-bas des choses vraiment très étranges. Je ne pense pas que ce soit un hasard que cela se soit passé à Seraing. Leurs installations sont tout simplement obsolètes", lâche-t-il.





"Il faudra déterminer si cela constitue ou non un cas de force majeure", poursuit l'entraîneur de Courtrai. "Je ne vais pas m'impliquer dans la décision, mais j'espère que nous ne serons pas lésés. Si le match doit être rejoué, j'espère que le responsable du calendrier en tiendra compte".