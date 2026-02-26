Le RFC Seraing battu sur tapis vert ? Courtrai ne veut pas laisser passer ce qui s'est passé au Pairay

Le RFC Seraing battu sur tapis vert ? Courtrai ne veut pas laisser passer ce qui s'est passé au Pairay
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La rencontre entre Seraing et Courtrai a été annulée samedi à la dernière minute à la suite d'un début d'incendie et d'un problème de gaz dans le stade. Le KVK ne veut pas laisser passer cet incident.

Samedi dernier, le KV Courtrai a effectué le long déplacement jusqu'à Seraing et les 22 acteurs étaient prêts à faire leur montée sur la pelouse... quand la rencontre a finalement été annulée.

En cause, un début d'incendie dans la zone VIP du Pairay, rapidement éteint mais suivi d'une inquiétude liée au gaz. Résultat : le match a été annulé en dernière minute. On ignore encore quand le match doit être finalement joué. 

La Commission disciplinaire se penche encore sur l'affaire cette semaine, mais du côté du KV Courtrai, on ne voit qu'une issue possible. 

Courtrai mécontent de la situation à Seraing 

La victoire par forfait, la seule solution correcte selon Ambrose "Une victoire par forfait est la seule solution juste", estime Thierry Ambrose dans Het Laatste Nieuws. "Ils doivent tout mettre en œuvre pour que le match se déroule, et cela n'a pas été le cas". 

L'entraîneur des Kerels, Michiel Jonckheere, était également agacé. "Il s'est passé là-bas des choses vraiment très étranges. Je ne pense pas que ce soit un hasard que cela se soit passé à Seraing. Leurs installations sont tout simplement obsolètes", lâche-t-il. 

"Il faudra déterminer si cela constitue ou non un cas de force majeure", poursuit l'entraîneur de Courtrai. "Je ne vais pas m'impliquer dans la décision, mais j'espère que nous ne serons pas lésés. Si le match doit être rejoué, j'espère que le responsable du calendrier en tiendra compte". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis RFC Seraing - KV Courtrai en live sur Walfoot.be à partir de 16:00 (21/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RFC Seraing
KV Courtrai
Thierry Ambrose
Michiel Jonckheere

Plus de news

Officiel : le grand retour de Yannick Ferrera en D1A

Officiel : le grand retour de Yannick Ferrera en D1A

14:00
Un renfort de choix pour les Diables ? Jan Vertonghen s'exprime sur son rôle futur

Un renfort de choix pour les Diables ? Jan Vertonghen s'exprime sur son rôle futur

13:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02

13:00
Le Racing Genk a un oeil sur un renfort défensif, mais aura de la concurrence

Le Racing Genk a un oeil sur un renfort défensif, mais aura de la concurrence

13:00
Un nouveau talent belge à suivre : formé à Anderlecht, il a fait ses débuts en Champions League

Un nouveau talent belge à suivre : formé à Anderlecht, il a fait ses débuts en Champions League

12:40
1
Le staff se construit : un nouveau rôle pour Silvio Proto à Anderlecht

Le staff se construit : un nouveau rôle pour Silvio Proto à Anderlecht

12:20
L'un des gros coups d'Olivier Renard a "disparu" depuis 120 jours : à quand un retour ?

L'un des gros coups d'Olivier Renard a "disparu" depuis 120 jours : à quand un retour ?

11:40
🎥Wout Faes aurait pu sauver Monaco : le raté du Diable Rouge qui change tout

🎥Wout Faes aurait pu sauver Monaco : le raté du Diable Rouge qui change tout

11:20
Thibaut Courtois, actionnaire dans le football belge ? On en sait un peu plus

Thibaut Courtois, actionnaire dans le football belge ? On en sait un peu plus

11:00
"Le meilleur que j'ai jamais vu" : Jan Vertonghen fait l'éloge d'un Diable Rouge

"Le meilleur que j'ai jamais vu" : Jan Vertonghen fait l'éloge d'un Diable Rouge

10:30
"S'il n'est pas dans la sélection après une saison comme celle-là..." : Rudi Garcia est-il du même avis ?

"S'il n'est pas dans la sélection après une saison comme celle-là..." : Rudi Garcia est-il du même avis ?

10:00
Genk est prévenu : "Nous pouvons accomplir l'impossible"

Genk est prévenu : "Nous pouvons accomplir l'impossible"

09:30
Thibaut Courtois ironise : "Tout le monde le sait déjà..."

Thibaut Courtois ironise : "Tout le monde le sait déjà..."

09:01
Pocognoli furieux après PSG-Monaco : "Il y a un deux poids deux mesures"

Pocognoli furieux après PSG-Monaco : "Il y a un deux poids deux mesures"

08:30
Vincent Mannaert évoque un incident avec Rudi Garcia : "Ca a été une leçon pour tout le monde"

Vincent Mannaert évoque un incident avec Rudi Garcia : "Ca a été une leçon pour tout le monde"

08:00
"Je suis un idiot, j'ai perdu mon temps" : l'étonnant mea culpa de Lionel Messi

"Je suis un idiot, j'ai perdu mon temps" : l'étonnant mea culpa de Lionel Messi

07:40
Le Maroc pourrait avoir une teinte encore plus "belge" : un Belgo-Marocain successeur de Regragui ?

Le Maroc pourrait avoir une teinte encore plus "belge" : un Belgo-Marocain successeur de Regragui ?

07:20
"Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur lui ?" : la cible d'Anderlecht vivement critiquée

"Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur lui ?" : la cible d'Anderlecht vivement critiquée

07:00
Anderlecht voit très grand : un dirigeant de l'Ajax, proche de Louis van Gaal, dans le viseur des Mauves

Anderlecht voit très grand : un dirigeant de l'Ajax, proche de Louis van Gaal, dans le viseur des Mauves

06:30
Pocognoli donne une leçon tactique au PSG en Ligue des champions, mais l'AS Monaco craque au pire moment

Pocognoli donne une leçon tactique au PSG en Ligue des champions, mais l'AS Monaco craque au pire moment

23:30
Thibaut Courtois a répondu présent : bousculé par Benfica, le Real Madrid finit le travail et file en huitièmes de finale

Thibaut Courtois a répondu présent : bousculé par Benfica, le Real Madrid finit le travail et file en huitièmes de finale

23:00
Le profil qui manque aux Diables ? "Je veux jouer une Coupe du Monde" lance la star de Parme à Rudi Garcia

Le profil qui manque aux Diables ? "Je veux jouer une Coupe du Monde" lance la star de Parme à Rudi Garcia

22:30
Dender aurait fait son choix : un ancien coach du Standard et de Malines à la rescousse

Dender aurait fait son choix : un ancien coach du Standard et de Malines à la rescousse

22:00
Charles De Ketelaere peut être fier : l'Atalanta réalise un exploit face à Dortmund en Ligue des Champions

Charles De Ketelaere peut être fier : l'Atalanta réalise un exploit face à Dortmund en Ligue des Champions

21:40
L'Atlético Madrid n'en aurait pas fini avec le Club de Bruges : le club espagnol ciblerait deux Brugeois

L'Atlético Madrid n'en aurait pas fini avec le Club de Bruges : le club espagnol ciblerait deux Brugeois

21:20
Thibaut Courtois et ses coéquipiers vont être furieux : une nouvelle polémique enflamme le choc face à Benfica

Thibaut Courtois et ses coéquipiers vont être furieux : une nouvelle polémique enflamme le choc face à Benfica

21:00
Bon sang ne saurait mentir : les fils de deux anciens de Pro League font parler d'eux à Anderlecht

Bon sang ne saurait mentir : les fils de deux anciens de Pro League font parler d'eux à Anderlecht

20:40
Le Mondial en ligne de mire ? Vincent Euvrard savoure le retour en forme de son défenseur

Le Mondial en ligne de mire ? Vincent Euvrard savoure le retour en forme de son défenseur

20:23
Après la France, Thibaut Courtois s'attaque à la Belgique : le Diable Rouge va devenir actionnaire d'un club

Après la France, Thibaut Courtois s'attaque à la Belgique : le Diable Rouge va devenir actionnaire d'un club

20:00
🎥 Une qualification historique : le Club de Bruges se hisse en quarts de finale de la Youth League

🎥 Une qualification historique : le Club de Bruges se hisse en quarts de finale de la Youth League

19:30
36 buts et 17 assists à l'infirmerie : les remplaçants de l'Union reçoivent une chance inespérée

36 buts et 17 assists à l'infirmerie : les remplaçants de l'Union reçoivent une chance inespérée

19:00
Trois équipes pour le titre, trois pour éviter la descente ? Le guide des Playoffs de D1 ACFF

Trois équipes pour le titre, trois pour éviter la descente ? Le guide des Playoffs de D1 ACFF

18:40
Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

18:20
Historique : le Club de Bruges entre dans le top 20 des plus grands clubs européens !

Historique : le Club de Bruges entre dans le top 20 des plus grands clubs européens !

18:00
"Il est un atout pour le Standard" : Vincent Euvrard revient sur la longue rééducation de David Bates

"Il est un atout pour le Standard" : Vincent Euvrard revient sur la longue rééducation de David Bates

17:30
"Je n'ai pas compris cette décision" : le grand changement que Vincent Mannaert veut annuler à l'Union belge

"Je n'ai pas compris cette décision" : le grand changement que Vincent Mannaert veut annuler à l'Union belge

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 0-1 RFC Seraing RFC Seraing
Lommel SK Lommel SK 2-0 RSCA Futures RSCA Futures
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 Beerschot Beerschot
Jong Genk Jong Genk 2-0 FC Liège FC Liège
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 0-2 SK Beveren SK Beveren
La Gantoise La Gantoise 1-3 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved