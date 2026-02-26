Thibaut Courtois ironise : "Tout le monde le sait déjà..."

Le Real Madrid a éliminé Benfica en barrages de la Ligue des Champions, et affrontera soit Manchester City soit le Sporting Portugal au tour suivant.

Assistera-t-on à une finale avant la lettre dès les 8e de finale de la Champions League ? Après la qualification du Real Madrid face à Benfica ce mercredi, l'un des adversaires potentiels des Merengue est en tout cas... Manchester City.

Real Madrid-Manchester City, une affiche de rêve mais aussi une affiche qui revient souvent ces dernières saisons. Les deux équipes se sont en effet affrontées cinq fois lors des cinq dernières éditions. Une situation qui commence à en exaspérer.

Real Madrid - Manchester City, 6 sur 6 ?

Thibaut Courtois a en effet été clair au moment de commenter le futur tirage, prévu ce vendredi midi. "Nous savons tous que ce sera Manchester City ce vendredi au tirage", plaisante le gardien de but du Real Madrid. "Tout le monde le sait !".

Courtois aimerait un peu de changement cette fois. "Je n'ai pas affronté le Sporting depuis longtemps, j'espère donc que ça changera un peu", continue-t-il. "C'est aussi un adversaire difficile mais nous affrontons Manchester City si souvent...".

Réponse ce vendredi. Si les deux géants s'affrontent à nouveau, ce sera une fois de plus un favori à la victoire finale qui prendra la porte prématurément.