Thibaut Courtois et ses coéquipiers vont être furieux : une nouvelle polémique enflamme le choc face à Benfica

Suspendu pour insultes racistes présumées, Gianluca Prestianni crie au scandale sur les réseaux sociaux.

C'est tendu entre le Real Madrid et Benfica avant le match retour de barrage de Ligue des Champions. Gianluca Prestianni, accusé de racisme, va devoir regarder le match depuis l'hôtel. L'UEFA l'a écarté provisoirement le temps d'enquêter sur les insultes racistes qu'il aurait lancées vers Vinicius Junior.

Selon AS et Marca, l'Argentin ne s’est pas fait discret avant le coup d'envoi. Un message publié sur son compte X (ex-Twitter), puis rapidement supprimé, a mis le feu aux poudres, dans lequel on pouvait lire : "Sanctionner sans preuves, c'est possible, on le voit. Ils ne font même plus semblant avec le Real. C'est honteux."

Courtois avait pris position

Thibaut Courtois n'avait pas attendu cette nouvelle polémique pour défendre son coéquipier brésilien. Pour le Diable Rouge, il n'y a aucun doute sur la sincérité de Vinicius face aux attaques qu'il subit.

Le portier du Real Madrid avait été très clair en demandant des mesures fortes à l'UEFA. Les instances doivent prendre leurs responsabilités, selon Courtois.

Lire aussi… Thibaut Courtois a répondu présent : bousculé par Benfica, le Real Madrid finit le travail et file en huitièmes de finale›

C'est dans ce climat très pesant que Benfica va tenter de renverser la situation au Santiago Bernabeu. Les supporters du Real Madrid ont prévenu qu'ils siffleraient les Lisboètes à chaque touche de balle.