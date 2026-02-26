Thibaut Courtois, actionnaire dans le football belge ? On en sait un peu plus

Une rumeur agite le football belge : Thibaut Courtois pourrait devenir actionnaire du Sporting Hasselt, club de D1 VV qui va bientôt rejoindre la Challenger Pro League.

C'est Ed Somers qui a lancé l'information. Selon le président du club rival, le Belisia Bilzen, Thibaut Courtois devrait en effet devenir actionnaire principal du Sporting Hasselt, leader de D1 ACFF et club très "people" en Flandre.

En effet, deux visages bien connus du show business flamand, Sam Kerkhofs et Rik Verheye, sont à la tête du Sporting Hasselt, avec de très bons résultats à la clef puisque le club devrait bientôt valider la montée en Challenger Pro League.

Courtois à Hasselt ? Sam Kerkhofs calme le jeu

Mais Sam Kerkhofs calme le jeu à ce sujet. "Nous avons déjà été approchés par des investisseurs potentiels", reconnaît-il sur TV Limburg. "Il y a déjà eu des discussions avec certains d'entre eux".

"Mais avec Courtois ? Non, je n'ai encore eu aucune conversation. Apparemment, Somers en sait plus que moi", ironise le président du Sporting Hasselt. Coup de bluff ? On en saura certainement plus dans les semaines à venir.

Ce qui est certain, c'est que le gardien de but des Diables Rouges aimerait investir dans le football belge à l'avenir. Via sa société NXTPlay Capital, Courtois a déjà investis en France, dans le club du Mans, qui veut remonter en Ligue 1.