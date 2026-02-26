"Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur lui ?" : la cible d'Anderlecht vivement critiquée

Anderlecht aurait choisi Antoine Sibierski pour succéder à Olivier Renard. Mais un journaliste français ne comprend pas ce choix et alerte le club.

Anderlecht a terminé ses premiers entretiens avec Antoine Sibierski. Le Français est actuellement le grand favori pour succéder à Olivier Renard au Lotto Park.

Mais beaucoup ne comprennent pas cet engouement autour de Sibierski. Anderlecht n'est pas seul sur le coup : plusieurs clubs de première division française pensent à l'ancien joueur de Manchester City pour le poste de directeur sportif.

Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur Antoine Sibierski vu ses méthodes ?



Agent, intermédiaire ou directeur sportif, je sais que la frontière est floue dans le milieu du foot, mais tout de même



Guerre ouverte entre lui et le président de Troyes d'ailleurs, Pindi — Romain Molina (@Romain_Molina) February 25, 2026

Romain Molina (journaliste et lanceur d'alerte) n'est pas fan et met en garde les clubs intéressés par Sibierski. Le journaliste français n'y va pas de main morte avec ses accusations.

Molina ne se contente pas de dire que Sibierski pioche ses recrues chez ses amis agents. "En plus, c'est la guerre ouverte entre lui et le président de Troyes. Les conditions de travail là-bas sont tout sauf bonnes."