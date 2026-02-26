"Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur lui ?" : la cible d'Anderlecht vivement critiquée

Manuel Gonzalez
Muzamel Rahmat et Manuel Gonzalez
| Commentaire
Photo: © photonews
Anderlecht aurait choisi Antoine Sibierski pour succéder à Olivier Renard. Mais un journaliste français ne comprend pas ce choix et alerte le club.

Anderlecht a terminé ses premiers entretiens avec Antoine Sibierski. Le Français est actuellement le grand favori pour succéder à Olivier Renard au Lotto Park.

Mais beaucoup ne comprennent pas cet engouement autour de Sibierski. Anderlecht n'est pas seul sur le coup : plusieurs clubs de première division française pensent à l'ancien joueur de Manchester City pour le poste de directeur sportif.

Romain Molina (journaliste et lanceur d'alerte) n'est pas fan et met en garde les clubs intéressés par Sibierski. Le journaliste français n'y va pas de main morte avec ses accusations.

"Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur Antoine Sibierski vu ses méthodes ?", lâche Molina sur X (ex-Twitter) sans aucune retenue.

Molina ne se contente pas de dire que Sibierski pioche ses recrues chez ses amis agents. "En plus, c'est la guerre ouverte entre lui et le président de Troyes. Les conditions de travail là-bas sont tout sauf bonnes."

Anderlecht
Antoine Sibierski

