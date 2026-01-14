Wout Faes peut-il vraiment "braquer" une place chez les Diables à la Coupe du Monde ?

Wout Faes a signé à l'AS Monaco, avec un objectif clair : du temps de jeu et une participation à la Coupe du Monde 2026. Les supporters belges en tremblent déjà. Mais peut-il vraiment y parvenir ?

Toucher le fond... et rebondir plus haut que jamais : c'est le petit miracle réalisé cet hiver par Wout Faes, dont on ne peut que féliciter à la fois la confiance en ses capacités et les talents de l'agent. Car après la période la plus difficile de sa carrière, et avoir perdu sa place chez le 12e de Championship, Faes a signé dans le club... le plus prestigieux de sa carrière, à savoir l'AS Monaco.

L'image de Wout Faes en France est fort différente de celle qui lui colle à la peau en Angleterre et en Belgique. Le Diable Rouge y a laissé le souvenir d'un défenseur un peu brut de décoffrage, mais solide et fiable avec le Stade de Reims - ce qui lui a valu son transfert à Leicester City.

Faes peut-il convaincre Garcia ?

Mais depuis 2022, Faes n'est plus le même. Paradoxalement, l'ancien pilier de Reims donne parfois la sensation d'être... "presque" très bon : pendant la majeure partie du match, il sera spectaculaire, mettra de l'impact, torse bombé, allure confiante. C'est le Wout Faes qu'on a vu à l'Euro 2024, et qui n'est que rarement passé à côté.

Et puis, d'un coup, le "presque" prend son sens, et Faes sort une dinguerie, un trou d'air, un moment d'absence. Un raté, souvent aussi spectaculaire que le reste de son jeu. Et, pire que tout, il affiche la même confiance dans la foulée : jamais d'excuses, voire même souvent une engueulade vers ses équipiers. L'écran de fumée ne pouvait marcher qu'un certain temps : les coachs de Leicester City ont compris... et Rudi Garcia a compris.



Depuis juin, Wout Faes n'a plus été repris en sélection, et ce bien avant qu'il soit mis de côté chez les Foxes. La preuve qu'au-delà du temps de jeu, c'est le "style" Faes qui laisse Garcia sceptique : le sélectionneur est conscient que le néo-monégasque est un pompier, et que si la maison ne brûle pas, mieux vaut miser sur de jeunes architectes. L'expérience, il l'a avec Brandon Mechele, indéboulonnable en sélection désormais.

Il faudra être énorme avec Monaco

La seule façon de se refaire une place dans la file d'attente sera d'être véritablement excellent à l'AS Monaco... où on ne se réjouit que moyennement de son arrivée, à en croire les commentaires des supporters déjà terrifiés par sa future association avec Kehrer, pas une assurance tous-risques non plus.

Mais tout est affaire de confiance : si Wout Faes redevient le Wout Faes de Reims, et de l'Euro 2024, il peut être une valeur ajoutée à Sébastien Pocognoli. Un chevelu déménageur et grande gueule, voilà qui lui rappellera Christian Burgess. Reste à voir si cela suffira pour convaincre Rudi Garcia : Theate, De Winter, Debast et Mechele semblent assurés de leur place. Derrière, Ngoy est déjà titulaire en Ligue 1 et avait été appelé récemment, tandis que Matte Smets reste en embuscade.

Il faudra dribbler tous ces concurrents pour aller au Mondial. Et le public, de son côté, croise les doigts pour que ça n'arrive pas : rarement Diable Rouge a été aussi impopulaire que Wout Faes.