Intouchable et historique : le Bayern de Vincent Kompany s'offre un nouveau record en Allemagne

Ce mercredi soir, le Bayern Munich s'est une nouvelle fois imposé sur la pelouse du FC Cologne en Bundesliga. Les Bavarois poursuivent leur saison exceptionnelle à moins d'une semaine d'affronter l'Union Saint-Gilloise.

Le Bayern Munich avait envoyé un message fort dès son premier match de 2026. En s’imposant 8-1 face à Wolfsburg, les Bavarois avaient entamé la nouvelle année comme ils avaient terminé la précédente, poursuivant leur marche en avant dans une saison qui pourrait être historique.

Ce mercredi soir, les hommes de Vincent Kompany se déplaçaient à Cologne dans le cadre de la 17e journée de Bundesliga. Resté sur le banc durant toute la rencontre, Alessio Castro-Montes n’a pas participé à cette confrontation au cours de laquelle le Bayern a dû patienter avant de faire la différence, tout en assurant l’essentiel.

La tâche ne fut toutefois pas aisée. C’est en effet le 12e du championnat qui a ouvert le score à la 41e minute par l’intermédiaire de Linton Maina. Cologne espérait alors rentrer aux vestiaires avec cet avantage, mais Serge Gnabry, bien servi par Michael Olise, a remis les deux équipes à égalité juste avant la pause.

Le Bayern signe la meilleure demi-saison de l'histoire en Bundesliga

En seconde période, le Bayern s’est créé plusieurs occasions franches, mais a dû attendre la 71e minute pour prendre l’avantage grâce à Kim Min-jae. En fin de rencontre, le jeune Lennart Karl a définitivement scellé le sort du match, mettant fin au suspense.

Le club bavarois poursuit ainsi sa saison exceptionnelle et affiche désormais un impressionnant bilan de 47 points sur 51 possibles en Bundesliga. Avec 11 buts inscrits lors de ses deux premiers matchs de l’année civile, le Bayern totalise déjà 66 réalisations en championnat, soit une moyenne de 3,88 buts par match, pour seulement 13 encaissés.





Meilleure attaque, meilleure défense et onze points d’avance sur le Borussia Dortmund : le Bayern Munich semble intouchable en Allemagne. Le RB Leipzig pourrait d’ailleurs en faire les frais dès ce week-end. Ensuite, les hommes de Vincent Kompany accueilleront l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions, avec la ferme intention de ne pas faire de cadeau aux champions de Belgique.