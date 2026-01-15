Malgré les critiques sur les prix : plus de 500 millions de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026

La FIFA s'en réjouit : malgré les critiques sur le prix des billets, l'organisation internationale a enregistré plus de 500 millions de demandes pour la Coupe du monde 2026, un record absolu dans le sport mondial.

La Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin. Et si de nombreuses critiques ont vu le jour concernant le prix des billets, la FIFA vient d’annoncer un record de demandes. En effet, plus d'un demi-milliard de demandes ont été enregistrées, en 33 jours à peine. Cela fait une moyenne de 15 millions de demandes par jour, venues de 211 pays différents.

"C'est plus qu'une simple demande, c'est un signal mondial", s'est exclamé le président de la FIFA Gianni Infantino dans le communiqué officiel. "L’intérêt mondial pour la Coupe du monde 2026 a atteint des proportions sans précédent. Il s'agit d'un nouveau record dans le sport mondial. Au nom de la FIFA, je tiens à remercier et à féliciter les supporters de football du monde entier pour cet extraordinaire engouement", a ajouté Infantino.

Un record de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026

Étonnamment, le match le plus populaire pour la demande de billets n'est pas la finale, mais le match de poules entre la Colombie et le Portugal. Mexique-Corée du Sud arrivait en deuxième position, suivi de la finale, du match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, et d'un huitième de finale. Outre ces matchs, les pays ayant formulé le plus de demandes sont l'Allemagne, l'Angleterre, le Brésil, l'Espagne, le Portugal, l'Argentine et la Colombie.

Bien sûr, les 500 millions de demandeurs de tickets n'auront pas l'occasion de décrocher un précieux sésame. Les chanceux seront avertis à partir du 5 février à la suite d'un tirage au sort. "Sachant combien ce tournoi compte pour les gens du monde entier, nous regrettons profondément de ne pouvoir accueillir tous les supporters dans les stades."

"C’est pourquoi nous voulons impliquer les supporters dans la Coupe du Monde de différentes manières, à travers un large éventail d’expériences pour les fans en dehors des stades, afin que le plus grand nombre de personnes possible puisse profiter de ce qui sera le plus grand événement sportif de tous les temps", a conclu Gianni Infantino.



