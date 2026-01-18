"La deuxième mi-temps, mon Dieu..." : Vincent Kompany impressionné par la réaction de son Bayern Munich

"La deuxième mi-temps, mon Dieu..." : Vincent Kompany impressionné par la réaction de son Bayern Munich
Le Bayern Munich a tremblé face au RB Leipzig samedi, avant que l'équipe de Vincent Kompany ne remette les pendules à l'heure après la pause.

Le Bayern Munich a réalisé samedi soir une impressionnante remontée. Le Rekordmeister était mené 1-0 face au RB Leipzig, mais a renversé la situation après la pause. En deuxième période, le Bayern a inscrit cinq buts.

"Ils nous ont posé des problèmes en première période, ils étaient clairement meilleurs ", a déclaré Vincent Kompany aux médias du club. " On avait l’impression qu’ils étaient deux fois plus forts que nous en première mi-temps."

"On arrivait rarement dans les duels et ils étaient très dangereux sur les côtés, ce qui a fait la différence. Au milieu, ils gagnaient beaucoup de deuxièmes ballons. Je ne sais pas s’ils étaient plus frais que nous, mais ça ne devrait pas faire une grande différence. Ils avaient joué un match de moins, et ça se voyait ", a-t-il ajouté.

Kompany a vu deux mi-temps totalement différentes

"La deuxième mi-temps, mon Dieu… ce que les joueurs ont montré", poursuit-il. Il a vu son équipe passer devant et dérouler. Après la 80e minute, ils ont marqué trois buts de plus pour finir sur un score de 1-5.

"Je crois qu'en deuxième mi-temps, nous avons couru six kilomètres de plus que l'adversaire. Ce n'était pas parfait, mais c'était du football à l'ancienne : mentalité, course, combat, duels et jeu vers l'avant ", conclut l’entraîneur belge.

