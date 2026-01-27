Rien ne va plus à Monaco, les Ultras réclament le départ du directeur général : "Le crédit est épuisé"

L'AS Monaco traverse une période compliquée. Si Sébastien Pocognoli est critiqué, la principale cible des supporters reste le directeur général Thiago Scuro, dont les Ultras Monaco 1904 réclament le départ.

Les Monégasques n’ont plus remporté la moindre rencontre de championnat depuis le 29 novembre dernier face au PSG (1-0), soit cinq journées sans gagner avec un bilan de quatre nuls et une défaite. Le groupe Ultras Monaco 1904 a publié un communiqué dans lequel il réclame le départ du directeur général, Thiago Scuro.

"Supporters, amoureux de l’AS Monaco : l’heure n’est plus aux constats mais à l’action face au naufrage programmé de notre institution. Après l’humiliation subie devant l’Europe entière et une déchéance inacceptable en championnat, notre club ne se contente plus de chuter, il disparaît en silence", souligne le groupe.

Il dénonce un "laisser-aller généralisé" qui, selon les Ultras Monaco 1904, "gangrène l’ASM, mais surtout l’absence criante d’un propriétaire devenu fantôme, laissant les clés du club à des décideurs déconnectés de notre identité."

"Cette gestion par procuration, froide et sans âme, méprise notre ferveur et piétine nos ambitions les plus élémentaires. Nos alertes sont restées sans réponses, tant au niveau du président qui n’a jamais donné suite à nos demandes d’entretiens que des dirigeants. Notre colère a été traitée par le mépris, et nous refusons désormais d’être les spectateurs passifs de la dilution de notre ADN."

La fin du crédit de Thiago Scuro

Les Ultras Monaco 1904 évoquent "un crédit épuisé". Ils exigent des comptes et le départ de Thiago Scuro, qu’ils désignent comme étant "le responsable de ce marasme".





Une marche de protestation sera organisée avant le match de Ligue des champions contre la Juventus : "Nous appelons pour cela à une mobilisation générale et massive lors d’une marche de protestation ce mercredi 28 janvier à 18h sur la digue de Fontvieille, afin de se rendre unis vers le stade avant le match contre la Juventus. Que le propriétaire entende enfin notre cri : l’AS Monaco appartient à ceux qui l’aiment, pas à ceux qui l’abandonnent."

Ce n’est donc pas l’entraîneur Sébastien Pocognoli, arrivé récemment au club, qui est le plus pointé du doigt. Si les résultats continuent à ne pas suivre, son avenir commencerait cependant à devenir de plus en plus incertain. La rencontre de ce mercredi en Ligue des champions pourrait s’avérer cruciale.