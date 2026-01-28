Diego Moreira, un atout pour la Belgique au Mondial 2026 : quel rôle pourrait-il jouer ?

Diego Moreira est actuellement en bonne forme du côté de Strasbourg. Le Diable Rouge a été décisif lors des trois derniers matchs de son équipe (deux buts et un assist). Mais alors, une question se pose : quel rôle pourrait avoir le joueur belge au Mondial 2026 avec la Belgique ?

Milieu gauche de formation, Diego Moreira peut très bien également évoluer sur le côté droit. Avec les Alsaciens, il évolue d'ailleurs récemment sur le côté droit dans un rôle plus offensif. En zone mixte, le joueur belge s'était exprimé sur sa polyvalence à jouer aussi bien à gauche qu'à droite, que ce soit dans un rôle plus offensif ou défensif : "Peu importe le côté où je joue, à gauche ou à droite, je prends du plaisir. C’est un rôle offensif, donc ça me fait du bien d’être un peu plus haut, d’avoir l’opportunité de marquer plus de buts."

Celui qui hésitait encore entre le Portugal et la Belgique il y a de ça moins d'un an s'apprête à éventuellement disputer la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges. La première sélection du joueur belge avec l'équipe nationale remonte à mai 2025, où il avait été repris par Rudi Garcia pour disputer des matchs de qualification pour le Mondial.

Il n'a pas été aligné lors de ce rassemblement, c'est finalement le 4 septembre 2025, lors d'une autre trêve, qu'il a fait ses débuts avec la Belgique en entrant au jeu à la place de Thomas Meunier contre le Liechtenstein. À noter qu'en octobre, il a également été repris chez les espoirs (ndlr : avant, il évoluait avec les espoirs portugais). Il a même marqué son premier but dans la victoire des Diablotins face au Pays de Galles (0-7) en matchs de qualification pour l'Euro U21.

Quel rôle pour Diego Moreira avec la Belgique ?

Inévitablement l'un des grands talents du football belge, le Strasbourgeois fait face à une solide concurrence en équipe nationale. Sur le côté gauche de la défense, Maxim De Cuyper, Joaquin Seys, Timothy Castagne ou encore Thomas Meunier peuvent évoluer à ce poste, tout comme chacun peut évoluer à droite, hormis peut-être le Brugeois. Le système 4-3-3 offensif de Rudi Garcia ne permet pas non plus au Diable Rouge d'évoluer en tant que milieu gauche ou droit. Et sur les ailes de l'attaque, la concurrence est encore plus rude.

C'est donc ça tout le problème : il est difficile de lui trouver une place dans l'équipe de départ. Il pourrait cependant s'agir d'un très bon super sub, pouvant faire la différence par ses accélérations et sa justesse technique. Diego Moreira aura certainement un rôle à jouer lors de ce Mondial 2026, mais il ne sera probablement pas un titulaire.





Pour rappel, la Belgique figure dans le groupe G avec l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Des adversaires sur le papier largement à la portée des hommes de Rudi Garcia. Beaucoup d'interrogations sont toujours en vue à près de six mois du Mondial, mais Diego Moreira est l'un des joueurs qui pourrait vraiment apporter une vivacité supplémentaire au groupe belge, que ce soit par son jeu ou sa personnalité. Il n'est pas encore certain non plus qu'il soit repris dans le groupe, reste à voir ce que Rudi Garcia aura en tête au moment de régler sa liste des joueurs repris pour le Mondial 2026.